A Rua Dr. Silvio de Morães Sáles, no Cambuí, será interditada nesta sexta-feira (12), a partir das 19h, para obras emergenciais de ligação de rede de esgoto. O bloqueio será feito no trecho entre as ruas Dr. Emílio Ribas e Coronel Silva Telles.
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A interdição estava prevista inicialmente para quinta-feira (11), mas precisou ser reprogramada. Segundo a Emdec, os trabalhos não puderam ser realizados por causa da presença de veículos estacionados na via, o que impediu a manobra de caminhão e retroescavadeira.
Para evitar novo impedimento, a empresa municipal fez a reserva de vagas durante a madrugada, com o objetivo de coibir o estacionamento no trecho onde a obra será executada. O serviço é de responsabilidade da Sanasa.
A previsão inicial é de que os trabalhos sigam até as 23h, mas o prazo pode mudar conforme as condições climáticas e o andamento da obra.
Durante o bloqueio, o desvio será feito pelas ruas Dr. Emílio Ribas, Américo Brasiliense, Maria Monteiro e Coronel Silva Telles. Agentes da Mobilidade Urbana da Emdec vão acompanhar a interdição e monitorar o trânsito na região.
A orientação aos motoristas é evitar o trecho durante o período da obra e redobrar a atenção à sinalização temporária.
SERVIÇO
Interdição no Cambuí
Data: sexta-feira, 12 de junho
Horário: a partir das 19h
Previsão de término: até 23h
Local: Rua Dr. Silvio de Morães Sáles, entre Dr. Emílio Ribas e Coronel Silva Telles
Motivo: ligação emergencial de rede de esgoto
Desvio: Dr. Emílio Ribas, Américo Brasiliense, Maria Monteiro e Coronel Silva Telles