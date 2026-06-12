A Rua Dr. Silvio de Morães Sáles, no Cambuí, será interditada nesta sexta-feira (12), a partir das 19h, para obras emergenciais de ligação de rede de esgoto. O bloqueio será feito no trecho entre as ruas Dr. Emílio Ribas e Coronel Silva Telles.

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A interdição estava prevista inicialmente para quinta-feira (11), mas precisou ser reprogramada. Segundo a Emdec, os trabalhos não puderam ser realizados por causa da presença de veículos estacionados na via, o que impediu a manobra de caminhão e retroescavadeira.

Para evitar novo impedimento, a empresa municipal fez a reserva de vagas durante a madrugada, com o objetivo de coibir o estacionamento no trecho onde a obra será executada. O serviço é de responsabilidade da Sanasa.