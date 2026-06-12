Na noite desta quinta-feira (11), a Polícia Militar prendeu uma mulher de 21 anos acusada de ameaçar os próprios avós no Jardim Zaniboni, em Mogi Guaçu. Segundo a ocorrência, os idosos acionaram a corporação relatando que a neta, que mora com eles, estava alterada e agressiva, proferindo ameaças contra o casal.

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Ao chegar ao local, os policiais constataram que a suspeita apresentava fala desconexa e visível estado de exaltação. Durante o atendimento, a jovem desferiu um tapa no braço da avó e fez ameaça de morte contra os idosos, na presença da equipe policial.

Diante dos fatos, a mulher foi presa e conduzida à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceu à disposição da Justiça.