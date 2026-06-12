A PM (Polícia Militar) apreendeu um fuzil e uma carabina em Pedreira, após receber uma denúncia anônima acompanhada de um vídeo em que duas mulheres apareciam ostentando armas de fogo de grosso calibre.

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Segundo a corporação, as imagens indicavam que os armamentos estariam em uma residência da cidade, onde também haveria possível armazenamento de entorpecentes. Diante das informações, equipes policiais foram ao endereço indicado.

No local, a proprietária do imóvel confirmou que era uma das mulheres que apareciam no vídeo. Ela negou que as armas estivessem em sua casa, franqueou a entrada dos policiais e afirmou que os equipamentos pertenciam a um amigo, fornecendo o endereço dele, no bairro Jardim dos Ipês.