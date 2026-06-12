13 de junho de 2026
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ARMADO

Pistola sob o travesseiro joga motorista de Sumaré na cadeia

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Homem foi preso em Sumaré após a Polícia Militar encontrar uma pistola 9 mm dentro de caminhonete.
Homem foi preso em Sumaré após a Polícia Militar encontrar uma pistola 9 mm dentro de caminhonete.

Uma ação de bloqueio realizada na tarde de quinta-feira (11) resultou na prisão de um homem de 44 anos, no Parque Residencial Versailles, em Sumaré. Durante abordagem a uma caminhonete na Rua Ângelo Ôngaro, policiais militares encontraram uma pistola calibre 9 mm escondida sob um travesseiro no banco traseiro do veículo.

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De acordo com a ocorrência, a arma estava carregada e municiada. O condutor afirmou aos agentes que a utilizava para proteção pessoal. O armamento, de uso restrito, estava registrado em nome do próprio abordado.

Além da pistola, a equipe apreendeu dois carregadores de munição calibre 9 mm, 57 munições intactas do mesmo calibre e 100 estojos de munição.

O caso foi apresentado no Plantão Policial, onde o homem permaneceu preso à disposição da Justiça. A arma e as munições também foram recolhidas.

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