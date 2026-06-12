12 de junho de 2026
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48º BATALHÃO DA PM

48º Batalhão da PM tem novo comandante

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
O novo comandante também possui sólida formação acadêmica na área de segurança pública: é mestre e doutor em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública.
O novo comandante também possui sólida formação acadêmica na área de segurança pública: é mestre e doutor em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública.

O tenente-coronel da Polícia Militar Paulo Cesar dos Santos Bravo Salgado é o novo comandante do 48º Batalhão de Polícia Militar do Interior (48º BPM/I), unidade responsável pelo policiamento ostensivo em Sumaré, Hortolândia, Monte Mor e Nova Odessa.

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Natural da capital paulista, Salgado ingressou na PMESP em 1998 e foi declarado aspirante a oficial em 2001. Ao longo da carreira, atuou em unidades operacionais e especializadas, como os Batalhões de Polícia de Choque, o 27º BPM/I, o Comando de Policiamento do Interior 2 (CPI-2) e o 1º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), onde foi subcomandante.

O novo comandante também possui sólida formação acadêmica na área de segurança pública: é mestre e doutor em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública.

Segundo a corporação, à frente do 48º BPM/I, o tenente-coronel Salgado deverá priorizar a valorização do efetivo, o fortalecimento das ações operacionais e a busca contínua pela excelência na prestação dos serviços de segurança pública. O objetivo é reduzir os índices criminais e ampliar a sensação de segurança da população.

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