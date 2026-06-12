O tenente-coronel da Polícia Militar Paulo Cesar dos Santos Bravo Salgado é o novo comandante do 48º Batalhão de Polícia Militar do Interior (48º BPM/I), unidade responsável pelo policiamento ostensivo em Sumaré, Hortolândia, Monte Mor e Nova Odessa.

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Natural da capital paulista, Salgado ingressou na PMESP em 1998 e foi declarado aspirante a oficial em 2001. Ao longo da carreira, atuou em unidades operacionais e especializadas, como os Batalhões de Polícia de Choque, o 27º BPM/I, o Comando de Policiamento do Interior 2 (CPI-2) e o 1º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), onde foi subcomandante.

O novo comandante também possui sólida formação acadêmica na área de segurança pública: é mestre e doutor em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública.