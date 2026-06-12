A Secretaria de Saúde de Campinas identificou 30 bairros com alto risco de transmissão de dengue no novo Alerta Arboviroses divulgado nesta quinta-feira (11). O documento é o 24º boletim do ano e determina a intensificação das ações de controle do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.
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O alerta ocorre em um período de temperaturas mais baixas, quando a circulação do mosquito tende a diminuir. Mesmo assim, a Saúde reforça que o risco não desaparece, principalmente em imóveis com acúmulo de água parada.
“O inverno reduz naturalmente a circulação do mosquito, mas não elimina o risco. Em qualquer época do ano, locais com acúmulo de água são potenciais criadouros do Aedes aegypti. Por isso, a vigilância dentro de casa precisa ser contínua”, afirmou Priscilla Pegoraro, assessora técnica do Devisa.
As áreas classificadas com alto risco estão espalhadas por diferentes regiões da cidade. Na região Leste, aparecem Vila Costa e Silva, Jardim Santa Genebra, Vila Miguel Vicente Cury e Alto Taquaral.
Na região Noroeste, o alerta inclui Vila Castelo Branco, Jardim Garcia, Vila Padre Manoel de Nóbrega, Jardim Londres, Jardim Ibirapuera, Jardim Campos Elíseos, Jardim Novo Campos Elíseos, Jardim Anchieta, Jardim Rossin e Recanto dos Pássaros.
Na região Norte, os bairros listados são CDHU Edivaldo Orsi, Jardim Mirassol, Vila San Martin e Residencial Campo Florido. Na Sudoeste, aparecem Eldorado dos Carajás, Jardim Santo Antônio, Jardim Aeroporto e Vila Aeroporto.
O alerta também inclui bairros da região Sul, como Jardim Noêmia, Jardim Stella e Jardim Irajá. Já na região Suleste, estão Vila Orosimbo Maia, Jardim Carlos Lourenço, Jardim Itatiaia, Jardim Tamoio e Jardim Andorinhas.
Segundo a Secretaria de Saúde, o objetivo do boletim é orientar a população e reforçar a eliminação de criadouros dentro das casas, quintais e áreas comuns. A pasta também pede que os moradores recebam os agentes de saúde que atuam nas ações de bloqueio e orientação nos bairros.
As recomendações valem para toda a cidade, inclusive para regiões que apareceram em alertas anteriores e não foram incluídas nesta nova edição. A Saúde explica que bairros menores no entorno das áreas indicadas também devem manter atenção redobrada.
Para definir as áreas de risco, o Devisa considera indicadores como incidência de casos, registro de novas transmissões, densidade populacional, necessidade de reforço em imóveis sem acesso e planejamento das ações dos agentes.
A orientação é eliminar qualquer recipiente que possa acumular água, como pratos de plantas, garrafas, pneus, calhas, baldes, caixas d’água destampadas e outros materiais deixados em áreas externas. Mesmo pequenas quantidades de água podem servir como criadouro para o mosquito.