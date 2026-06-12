A Secretaria de Saúde de Campinas identificou 30 bairros com alto risco de transmissão de dengue no novo Alerta Arboviroses divulgado nesta quinta-feira (11). O documento é o 24º boletim do ano e determina a intensificação das ações de controle do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

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O alerta ocorre em um período de temperaturas mais baixas, quando a circulação do mosquito tende a diminuir. Mesmo assim, a Saúde reforça que o risco não desaparece, principalmente em imóveis com acúmulo de água parada.

“O inverno reduz naturalmente a circulação do mosquito, mas não elimina o risco. Em qualquer época do ano, locais com acúmulo de água são potenciais criadouros do Aedes aegypti. Por isso, a vigilância dentro de casa precisa ser contínua”, afirmou Priscilla Pegoraro, assessora técnica do Devisa.