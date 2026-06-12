O dono de uma concessionária de veículos foi baleado dentro da própria loja no Jardim Nova Europa, em Campinas. O crime ocorreu nesta quinta-feira e será investigado pelo 5º Distrito Policial. A informação é da TH+ Record.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo as primeiras informações apuradas com testemunhas e com a Polícia Militar, dois criminosos chegaram ao local de moto, entraram no estabelecimento e foram diretamente até o empresário. Ele foi atingido por disparos dentro da loja.

Ainda conforme os relatos iniciais, os suspeitos fugiram de moto em direção à Rodovia Anhanguera após o ataque. A área foi isolada para o trabalho da perícia técnica.