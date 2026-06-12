O dono de uma concessionária de veículos foi baleado dentro da própria loja no Jardim Nova Europa, em Campinas. O crime ocorreu nesta quinta-feira e será investigado pelo 5º Distrito Policial. A informação é da TH+ Record.
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Segundo as primeiras informações apuradas com testemunhas e com a Polícia Militar, dois criminosos chegaram ao local de moto, entraram no estabelecimento e foram diretamente até o empresário. Ele foi atingido por disparos dentro da loja.
Ainda conforme os relatos iniciais, os suspeitos fugiram de moto em direção à Rodovia Anhanguera após o ataque. A área foi isolada para o trabalho da perícia técnica.
Equipes de socorro foram acionadas e encaminharam a vítima ao Hospital Mário Gatti. O estado de saúde do empresário ainda não havia sido confirmado até a publicação desta reportagem.
A Polícia Civil deve apurar a motivação do crime. Uma das hipóteses iniciais levantadas é de que o ataque possa estar relacionado a algum tipo de acerto entre os envolvidos, mas essa linha ainda depende de investigação.