Um motociclista morreu após um acidente registrado na noite desta quinta-feira (11) na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Americana.
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Segundo informações da concessionária AutoBAn, a ocorrência foi registrada por volta das 21h08, na altura do km 127,8, no sentido Sul da rodovia.
De acordo com os dados apurados no local, a motocicleta trafegava pela faixa 2 de rolamento quando colidiu na traseira de um veículo ainda não identificado. Após o impacto, o motociclista perdeu o controle da direção e sofreu uma queda sobre a pista.
O condutor da moto foi socorrido em estado grave e encaminhado para atendimento médico. No entanto, conforme atualização da concessionária, o quadro clínico evoluiu para óbito.
O veículo atingido pela motocicleta não foi identificado. As circunstâncias da colisão serão investigadas pelas autoridades.
Durante o atendimento da ocorrência, o acostamento permaneceu interditado até a remoção da motocicleta, que foi levada para a base da Polícia Militar Rodoviária por um guincho da concessionária.