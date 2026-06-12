12 de junho de 2026
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TRÂNSITO

Motociclista morre após acidente na Anhanguera

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Portal CCM – ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
Motociclista chegou a ser socorrido em estado grave após colisão na Rodovia Anhanguera, mas não resistiu aos ferimentos.
Motociclista chegou a ser socorrido em estado grave após colisão na Rodovia Anhanguera, mas não resistiu aos ferimentos.

Um motociclista morreu após um acidente registrado na noite desta quinta-feira (11) na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Americana.

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Segundo informações da concessionária AutoBAn, a ocorrência foi registrada por volta das 21h08, na altura do km 127,8, no sentido Sul da rodovia.

De acordo com os dados apurados no local, a motocicleta trafegava pela faixa 2 de rolamento quando colidiu na traseira de um veículo ainda não identificado. Após o impacto, o motociclista perdeu o controle da direção e sofreu uma queda sobre a pista.

O condutor da moto foi socorrido em estado grave e encaminhado para atendimento médico. No entanto, conforme atualização da concessionária, o quadro clínico evoluiu para óbito.

O veículo atingido pela motocicleta não foi identificado. As circunstâncias da colisão serão investigadas pelas autoridades.

Durante o atendimento da ocorrência, o acostamento permaneceu interditado até a remoção da motocicleta, que foi levada para a base da Polícia Militar Rodoviária por um guincho da concessionária.

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