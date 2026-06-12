Um motociclista morreu após um acidente registrado na noite desta quinta-feira (11) na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Americana.

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Segundo informações da concessionária AutoBAn, a ocorrência foi registrada por volta das 21h08, na altura do km 127,8, no sentido Sul da rodovia.

De acordo com os dados apurados no local, a motocicleta trafegava pela faixa 2 de rolamento quando colidiu na traseira de um veículo ainda não identificado. Após o impacto, o motociclista perdeu o controle da direção e sofreu uma queda sobre a pista.