A sexta-feira dos Namorados será de tempo instável em Campinas e região, mantendo o padrão atípico para esta época do ano, segundo o Climatempo. Apesar de junho normalmente ser marcado por dias secos e ensolarados, a presença de áreas de instabilidade continua favorecendo a ocorrência de chuva e muita nebulosidade.

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A previsão indica acumulado de cerca de 4,6 milímetros de chuva, com possibilidade de pancadas rápidas entre a tarde e a noite. Embora o volume não seja elevado, a chance de precipitação é alta, próxima de 98%, o que recomenda atenção para quem tem programação ao ar livre ao longo do dia.

As temperaturas permanecem baixas para os padrões da região. A mínima prevista é de 14 graus, enquanto a máxima não deve passar dos 21 graus, mantendo a sensação de frio durante boa parte da sexta-feira. A sensação térmica pode ficar ainda mais baixa em alguns momentos por causa da combinação entre vento, umidade elevada e céu encoberto.