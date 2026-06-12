12 de junho de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Dia dos Namorados terá frio e chuva em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Sexta-feira dos Namorados terá céu carregado, frio e possibilidade de chuva em Campinas e região.
Sexta-feira dos Namorados terá céu carregado, frio e possibilidade de chuva em Campinas e região.

A sexta-feira dos Namorados será de tempo instável em Campinas e região, mantendo o padrão atípico para esta época do ano, segundo o Climatempo. Apesar de junho normalmente ser marcado por dias secos e ensolarados, a presença de áreas de instabilidade continua favorecendo a ocorrência de chuva e muita nebulosidade.

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A previsão indica acumulado de cerca de 4,6 milímetros de chuva, com possibilidade de pancadas rápidas entre a tarde e a noite. Embora o volume não seja elevado, a chance de precipitação é alta, próxima de 98%, o que recomenda atenção para quem tem programação ao ar livre ao longo do dia.

As temperaturas permanecem baixas para os padrões da região. A mínima prevista é de 14 graus, enquanto a máxima não deve passar dos 21 graus, mantendo a sensação de frio durante boa parte da sexta-feira. A sensação térmica pode ficar ainda mais baixa em alguns momentos por causa da combinação entre vento, umidade elevada e céu encoberto.

Outro destaque é a umidade relativa do ar muito alta, próxima de 97%, reforçando a sensação de tempo úmido e favorecendo a formação de nuvens durante praticamente todo o dia.

Para quem pretende comemorar o Dia dos Namorados, a recomendação é não descartar o guarda-chuva e separar um agasalho. Mesmo sem previsão de temporais expressivos, o cenário será de céu carregado, temperaturas amenas e possibilidade de chuva em diferentes momentos, especialmente entre a tarde e a noite.

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