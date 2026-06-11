O uso de celular ao volante já resultou em 5,5 mil autuações em Campinas nos cinco primeiros meses de 2026. Os dados são da Emdec e reforçam um comportamento considerado de alto risco no trânsito, porque reduz a atenção, atrasa reflexos e prejudica a tomada de decisão de motoristas.
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Em todo o ano passado, as infrações relacionadas ao uso do telefone durante a condução chegaram a 13,6 mil autuações e ficaram na quinta posição entre as condutas mais registradas no trânsito da cidade. Os números consideram as autuações expedidas, ou seja, aquelas que se transformaram em multas após os prazos de defesa e recursos.
Até maio deste ano, a infração mais comum foi dirigir segurando o celular em uma das mãos, com 3.780 registros. A conduta é considerada gravíssima, gera multa de R$ 293,47 e sete pontos na CNH. Outros 1.280 motoristas foram autuados por manusear o aparelho enquanto dirigiam, com a mesma penalidade. Já a infração por dirigir utilizando o telefone celular somou 452 registros, com multa média de R$ 130,16 e quatro pontos.
Apesar do volume elevado, os dados de 2026 indicam queda de 7,1% em relação ao mesmo período de 2025, quando Campinas registrou 5,9 mil multas por uso de celular ao volante. Para a Emdec, parte dessa redução pode estar relacionada ao uso mais frequente de recursos de voz e viva-voz, que tornam mais difícil a constatação visual da infração pelos agentes.
“Esse comportamento de risco depende da constatação visual por parte dos agentes da mobilidade urbana em campo. Atualmente, com o avanço tecnológico, os dispositivos são acessados em viva voz, sem que haja o manuseio do aparelho, dificultando a constatação, o que explica a queda no número de infrações”, afirmou Marcelo Carpenter, coordenador de Fiscalização e Operação de Trânsito da Emdec.
Mesmo assim, a orientação é evitar qualquer interação que tire o foco da direção. “Apesar disso, a orientação aos condutores é que evitem interações que possam dispersar a atenção durante a condução do veículo, como medida de proteção à sua vida e à do próximo”, completou Carpenter.
A distração é um dos fatores analisados pela Emdec em ocorrências graves de trânsito. O uso de celular ou de outros equipamentos eletrônicos por motoristas e pedestres pode comprometer a percepção do risco e o tempo de reação. Também entram nessa categoria situações como discussões, brigas no trânsito ou o ato de desviar o olhar para objetos e pessoas dentro do veículo.
Em 2025, entre os casos fatais com causa comprovada, a Emdec registrou uma morte associada ao uso de celular. O caso ocorreu na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101). Um motociclista que fazia transporte por aplicativo bateu na traseira de um carro. Com o impacto, a passageira foi lançada ao solo e atropelada por outro veículo. Segundo relato do condutor, ele se distraiu ao olhar o celular para verificar a próxima corrida.
Neste ano, ainda não há registro de morte comprovadamente ligada à distração no trânsito em Campinas. A Emdec ressalta, porém, que esse tipo de fator nem sempre é identificado no momento do sinistro e muitas vezes depende do relato dos envolvidos, o que pode gerar subnotificação.