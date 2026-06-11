O uso de celular ao volante já resultou em 5,5 mil autuações em Campinas nos cinco primeiros meses de 2026. Os dados são da Emdec e reforçam um comportamento considerado de alto risco no trânsito, porque reduz a atenção, atrasa reflexos e prejudica a tomada de decisão de motoristas.

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Em todo o ano passado, as infrações relacionadas ao uso do telefone durante a condução chegaram a 13,6 mil autuações e ficaram na quinta posição entre as condutas mais registradas no trânsito da cidade. Os números consideram as autuações expedidas, ou seja, aquelas que se transformaram em multas após os prazos de defesa e recursos.

Até maio deste ano, a infração mais comum foi dirigir segurando o celular em uma das mãos, com 3.780 registros. A conduta é considerada gravíssima, gera multa de R$ 293,47 e sete pontos na CNH. Outros 1.280 motoristas foram autuados por manusear o aparelho enquanto dirigiam, com a mesma penalidade. Já a infração por dirigir utilizando o telefone celular somou 452 registros, com multa média de R$ 130,16 e quatro pontos.