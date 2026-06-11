Uma mulher foi ferida no rosto por disparo de arma de fogo na noite desta quarta-feira (10), no distrito de Martinho Prado Júnior, em Mogi Guaçu. Um homem, apontado como autor do tiro, foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal.
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A ocorrência teve início após denúncia de disparos no local. Ao chegarem, os agentes encontraram a vítima ferida e acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ela foi socorrida e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento Santa Marta, onde permanece em observação.
Durante as buscas, os guardas localizaram o suspeito, que confessou ter atirado contra a mulher. Segundo testemunhas, a motivação do crime teria sido um desentendimento entre vizinhos por causa do som alto em uma residência.
O suspeito informou à polícia que teria jogado a arma utilizada no crime em um rio da região. O armamento, porém, não foi encontrado.
O homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o delegado ratificou a prisão em flagrante por tentativa de homicídio.