Uma mulher foi ferida no rosto por disparo de arma de fogo na noite desta quarta-feira (10), no distrito de Martinho Prado Júnior, em Mogi Guaçu. Um homem, apontado como autor do tiro, foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal.

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A ocorrência teve início após denúncia de disparos no local. Ao chegarem, os agentes encontraram a vítima ferida e acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ela foi socorrida e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento Santa Marta, onde permanece em observação.

Durante as buscas, os guardas localizaram o suspeito, que confessou ter atirado contra a mulher. Segundo testemunhas, a motivação do crime teria sido um desentendimento entre vizinhos por causa do som alto em uma residência.