Campinas recebe neste domingo (14) mais uma edição da Cãominhada, evento voltado para famílias, tutores e animais de estimação no Kartódromo do Parque Taquaral. A atividade integra o projeto Esporte e Bem Estar XI e será realizada durante a manhã, com programação gratuita.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
As inscrições para a caminhada já foram encerradas, mas o evento segue aberto para a participação do público com seus pets. A organização informou que haverá entrega gratuita de bandanas e adesivos aos participantes.
Além da Cãominhada, a programação terá atividades de arena voltadas à saúde e bem-estar, como aferição de pressão arterial, avaliação física e nutricional, quick massage, aulas de ginástica, alongamento e ritmos. A proposta é reunir lazer, atividade física, convivência familiar e conscientização sobre cuidados com os animais.
Para a segurança do público, o evento contará com duas ambulâncias, sendo uma de UTI e outra de remoção, de prontidão durante toda a programação.
A Cãominhada é promovida pelo Instituto Eco Ambiental e Social (IEAS), com patrocínio das empresas MARS, WEWI e MANN+HUMMEL, por meio da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte. O evento tem apoio da Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer.
SERVIÇO
Evento: Cãominhada — Esporte e Bem Estar XI
Data: 14 de junho, domingo
Local: Kartódromo do Parque Taquaral, em Campinas
PROGRAMAÇÃO
6h às 11h: aferição de pressão, avaliação física e nutricional e quick massage
7h30: alongamento e aquecimento para a Cãominhada
8h: largada da Cãominhada
9h30 às 11h: aulas de ginástica e ritmos
11h: encerramento