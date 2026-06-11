Campinas recebe neste domingo (14) mais uma edição da Cãominhada, evento voltado para famílias, tutores e animais de estimação no Kartódromo do Parque Taquaral. A atividade integra o projeto Esporte e Bem Estar XI e será realizada durante a manhã, com programação gratuita.

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As inscrições para a caminhada já foram encerradas, mas o evento segue aberto para a participação do público com seus pets. A organização informou que haverá entrega gratuita de bandanas e adesivos aos participantes.

Além da Cãominhada, a programação terá atividades de arena voltadas à saúde e bem-estar, como aferição de pressão arterial, avaliação física e nutricional, quick massage, aulas de ginástica, alongamento e ritmos. A proposta é reunir lazer, atividade física, convivência familiar e conscientização sobre cuidados com os animais.