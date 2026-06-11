A Campanha do Agasalho 2026 já arrecadou 5.303 quilos de roupas, calçados e cobertores em Campinas. O balanço, atualizado em 10 de junho, representa crescimento de 40% em relação ao levantamento anterior, divulgado em 2 de junho, quando a mobilização somava 3.777 quilos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Promovida pela Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, a campanha tem o slogan “Se não tô usando, tô doando!” e segue até 31 de julho. As doações ajudam a reforçar o atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade e pessoas em situação de rua durante o período de temperaturas mais baixas.

“Essa campanha se soma ao trabalho permanente da Secretaria, da Operação Inverno, do Serviço de Abordagem Social de Pessoas em Situação de Rua, do Varal Solidário e do Chega Junto. É uma ação integrada, que une prevenção, acolhimento e encaminhamento para fortalecer a assistência social no município”, afirmou Vandecleya Moro, secretária de Desenvolvimento e Assistência Social.