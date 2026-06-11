A Campanha do Agasalho 2026 já arrecadou 5.303 quilos de roupas, calçados e cobertores em Campinas. O balanço, atualizado em 10 de junho, representa crescimento de 40% em relação ao levantamento anterior, divulgado em 2 de junho, quando a mobilização somava 3.777 quilos.
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Promovida pela Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, a campanha tem o slogan “Se não tô usando, tô doando!” e segue até 31 de julho. As doações ajudam a reforçar o atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade e pessoas em situação de rua durante o período de temperaturas mais baixas.
“Essa campanha se soma ao trabalho permanente da Secretaria, da Operação Inverno, do Serviço de Abordagem Social de Pessoas em Situação de Rua, do Varal Solidário e do Chega Junto. É uma ação integrada, que une prevenção, acolhimento e encaminhamento para fortalecer a assistência social no município”, afirmou Vandecleya Moro, secretária de Desenvolvimento e Assistência Social.
A rede de arrecadação conta com 165 pontos de coleta espalhados por todas as regiões de Campinas. São 143 locais gerais, instalados em shoppings, supermercados, escolas, hospitais, terminais de transporte e outros estabelecimentos parceiros, além de 22 postos de combustíveis ligados ao Recap, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Campinas e Região.
As peças arrecadadas abastecem o estoque da Operação Inverno 2026 e do Serviço de Abordagem Social de Pessoas em Situação de Rua. Parte das doações também é destinada ao Varal Solidário, programa que já beneficiou mais de 3.700 famílias em Campinas.
Empresas, instituições ou estabelecimentos interessados em cadastrar novos pontos de arrecadação podem entrar em contato pelo telefone (19) 2116-0282.