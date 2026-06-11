11 de junho de 2026
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ENGAVETAMENTO

Colisão entre 5 veículos causa lentidão na SP-340 em Mogi Guaçu

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Até a última atualização desta reportagem, não há confirmação oficial sobre vítimas ou sobre as circunstâncias que levaram ao acidente.
Até a última atualização desta reportagem, não há confirmação oficial sobre vítimas ou sobre as circunstâncias que levaram ao acidente.

Um acidente envolvendo ao menos cinco veículos foi registrado na noite de quarta-feira (10), na Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-340), no km 168, em frente ao Posto Rio Guaçu, em Mogi Guaçu. A colisão ocorreu por volta das 19h e impactou o trânsito no sentido Interior da rodovia.

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Equipes de atendimento da concessionária Renovias foram acionadas e atuam no local. Até a última atualização desta reportagem, não há confirmação oficial sobre vítimas ou sobre as circunstâncias que levaram ao acidente.

O trecho registrou congestionamento, exigindo atenção redobrada de quem passa pela região.

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