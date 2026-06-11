Um acidente envolvendo ao menos cinco veículos foi registrado na noite de quarta-feira (10), na Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-340), no km 168, em frente ao Posto Rio Guaçu, em Mogi Guaçu. A colisão ocorreu por volta das 19h e impactou o trânsito no sentido Interior da rodovia.

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Equipes de atendimento da concessionária Renovias foram acionadas e atuam no local. Até a última atualização desta reportagem, não há confirmação oficial sobre vítimas ou sobre as circunstâncias que levaram ao acidente.

O trecho registrou congestionamento, exigindo atenção redobrada de quem passa pela região.