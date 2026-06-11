12 de junho de 2026
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MOTO RECUPERADA

GCM recupera moto roubada em Campinas e prende ladrão em Valinhos

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Guarda Civil de Valinhos recuperou motocicleta roubada em Campinas após alerta do sistema de monitoramento.
Guarda Civil de Valinhos recuperou motocicleta roubada em Campinas após alerta do sistema de monitoramento.

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Valinhos recuperou uma motocicleta Yamaha Lander que havia sido roubada no mês passado em Campinas. A ação contou com o auxílio do sistema de monitoramento da corporação, que identificou a entrada do veículo na cidade pela divisa com Campinas, vindo do bairro Vila Formosa.

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A placa foi reconhecida pelo sistema, que disparou um alarme eletrônico e acionou as equipes de patrulha. Com as informações, os agentes intensificaram as buscas nos bairros Jardim América II e Jardim Paraná. A motocicleta foi localizada na Rua Carlos Gabeta.

Ao perceber a aproximação das viaturas, o condutor fugiu em alta velocidade. O acompanhamento terminou nas proximidades da ponte que liga Valinhos a Campinas, onde outras equipes fizeram um cerco. Durante a tentativa de fuga, o suspeito colidiu com outro veículo.

Segundo a GCM, a moto havia sido roubada mediante ameaça com arma de fogo no dia 19 de maio de 2026, em Campinas. O condutor, um jovem de 19 anos, confessou ter comprado o veículo por R$ 7 mil e afirmou que sabia da origem ilícita, mas decidiu assumir o risco de usá-lo.

Ele foi levado à Delegacia de Polícia Civil, onde o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de receptação e desobediência. A motocicleta foi apreendida e periciada e passará pelos trâmites legais para devolução ao proprietário.

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