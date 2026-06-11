A Guarda Civil Municipal (GCM) de Valinhos recuperou uma motocicleta Yamaha Lander que havia sido roubada no mês passado em Campinas. A ação contou com o auxílio do sistema de monitoramento da corporação, que identificou a entrada do veículo na cidade pela divisa com Campinas, vindo do bairro Vila Formosa.
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A placa foi reconhecida pelo sistema, que disparou um alarme eletrônico e acionou as equipes de patrulha. Com as informações, os agentes intensificaram as buscas nos bairros Jardim América II e Jardim Paraná. A motocicleta foi localizada na Rua Carlos Gabeta.
Ao perceber a aproximação das viaturas, o condutor fugiu em alta velocidade. O acompanhamento terminou nas proximidades da ponte que liga Valinhos a Campinas, onde outras equipes fizeram um cerco. Durante a tentativa de fuga, o suspeito colidiu com outro veículo.
Segundo a GCM, a moto havia sido roubada mediante ameaça com arma de fogo no dia 19 de maio de 2026, em Campinas. O condutor, um jovem de 19 anos, confessou ter comprado o veículo por R$ 7 mil e afirmou que sabia da origem ilícita, mas decidiu assumir o risco de usá-lo.
Ele foi levado à Delegacia de Polícia Civil, onde o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de receptação e desobediência. A motocicleta foi apreendida e periciada e passará pelos trâmites legais para devolução ao proprietário.