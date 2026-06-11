A Guarda Civil Municipal (GCM) de Valinhos recuperou uma motocicleta Yamaha Lander que havia sido roubada no mês passado em Campinas. A ação contou com o auxílio do sistema de monitoramento da corporação, que identificou a entrada do veículo na cidade pela divisa com Campinas, vindo do bairro Vila Formosa.

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A placa foi reconhecida pelo sistema, que disparou um alarme eletrônico e acionou as equipes de patrulha. Com as informações, os agentes intensificaram as buscas nos bairros Jardim América II e Jardim Paraná. A motocicleta foi localizada na Rua Carlos Gabeta.

Ao perceber a aproximação das viaturas, o condutor fugiu em alta velocidade. O acompanhamento terminou nas proximidades da ponte que liga Valinhos a Campinas, onde outras equipes fizeram um cerco. Durante a tentativa de fuga, o suspeito colidiu com outro veículo.