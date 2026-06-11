O Gapa (Grupo de Apoio e Proteção Ambiental) da Guarda Civil Municipal de Vinhedo realizou dois atendimentos envolvendo animais silvestres. A orientação é que a população evite qualquer tentativa de captura sem treinamento, especialmente diante de espécies peçonhentas, e procure imediatamente os órgãos competentes.

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Em uma das ocorrências, um morador acionou a equipe após capturar uma serpente em sua propriedade. Os agentes identificaram se tratar de uma jararaca, espécie peçonhenta que exige manejo especializado. O animal foi removido conforme os protocolos de segurança e, devido ao seu porte considerável, será encaminhado à Mata Ciliar, em Jundiaí, instituição de referência na recuperação de fauna silvestre.

No mesmo dia, a equipe também foi acionada para resgatar um ouriço que estava em uma árvore em frente à residência de um morador. A captura foi realizada de forma rápida e sem intercorrências, garantindo a segurança do animal e dos moradores.