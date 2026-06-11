A Polícia Civil de Campinas prendeu, na quarta-feira (10), um homem apontado como responsável pela distribuição de drogas de alto valor comercial e alto potencial viciante na região de Barão Geraldo, distrito da cidade. A prisão foi realizada pela 2ª Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), após cerca de 15 dias de investigação.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O suspeito foi detido na Rua Antônio Galvão de Oliveira Barros. Segundo a polícia, ele abastecia pontos de venda de entorpecentes voltados a um público específico da área, que concentra grande circulação de estudantes universitários e profissionais de diversos setores.

Durante a abordagem, os agentes encontraram com o indiciado diversas porções de drogas já fracionadas, embaladas e prontas para comercialização. No imóvel onde ele morava, e onde também residiam duas crianças, foram localizadas quantidades adicionais de entorpecentes destinados à venda, incluindo cocaína do tipo peruana, substância de elevado valor de mercado e frequentemente associada a consumidores com maior poder aquisitivo.