11 de junho de 2026
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TRÁFICO

Polícia prende suspeito de vender cocaína 'mais pura' em Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Ação ocorreu após 15 dias de investigações; cocaína tipo 'peruana' era vendida por R$ 100 o grama e abastecia estudantes e profissionais na região
Ação ocorreu após 15 dias de investigações; cocaína tipo 'peruana' era vendida por R$ 100 o grama e abastecia estudantes e profissionais na região

A Polícia Civil de Campinas prendeu, na quarta-feira (10), um homem apontado como responsável pela distribuição de drogas de alto valor comercial e alto potencial viciante na região de Barão Geraldo, distrito da cidade. A prisão foi realizada pela 2ª Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), após cerca de 15 dias de investigação.

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O suspeito foi detido na Rua Antônio Galvão de Oliveira Barros. Segundo a polícia, ele abastecia pontos de venda de entorpecentes voltados a um público específico da área, que concentra grande circulação de estudantes universitários e profissionais de diversos setores.

Durante a abordagem, os agentes encontraram com o indiciado diversas porções de drogas já fracionadas, embaladas e prontas para comercialização. No imóvel onde ele morava, e onde também residiam duas crianças, foram localizadas quantidades adicionais de entorpecentes destinados à venda, incluindo cocaína do tipo peruana, substância de elevado valor de mercado e frequentemente associada a consumidores com maior poder aquisitivo.

De acordo com as investigações, uma porção de um grama da droga era comercializada por aproximadamente R$ 100. A ação resultou na apreensão de significativa quantidade de entorpecentes. O preso foi conduzido à Cadeia Pública anexa ao 2º Distrito Policial de Campinas, onde permanece à disposição da Justiça.

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