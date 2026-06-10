A Comissão Processante aberta na Câmara de Campinas para apurar a conduta do vereador Vini Oliveira (Cidadania) ainda não conseguiu dar o primeiro passo formal do processo: entregar a notificação pessoal ao parlamentar. Sem essa etapa, os prazos da investigação interna ainda não começam a correr.

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A comissão informou que enviou um ofício ao gabinete de Vini pedindo que seja indicada uma data, horário e local para que o vereador receba a notificação. O colegiado também pediu que, caso ele não tenha condições de receber o documento por motivo de saúde, seja apresentado um relatório médico atualizado comprovando a situação.

A dificuldade ocorre porque a comissão foi informada por um servidor do gabinete de que Vini Oliveira ainda estaria internado, em local não revelado, e que “passará por avaliação médica” nesta quinta-feira (11).