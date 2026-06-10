Campinas terá uma nova unidade do Poupatempo no Centro. O posto será instalado no Palácio da Cidade e tem previsão de início das operações em novembro de 2026, segundo anúncio feito pela Prefeitura nesta quarta-feira (10).

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A nova unidade é resultado de uma parceria entre o município e o Governo do Estado de São Paulo. O posto não substituirá o atendimento já existente no Campinas Shopping, que continuará funcionando. Com isso, a cidade passará a contar com duas unidades do Poupatempo.

A instalação no Palácio da Cidade integra a estratégia da Prefeitura de ampliar a oferta de serviços públicos na região central e aumentar a circulação de pessoas no entorno. O prédio fica em uma área de fácil acesso por transporte público e já concentra atendimentos municipais.