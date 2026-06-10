Campinas terá uma nova unidade do Poupatempo no Centro. O posto será instalado no Palácio da Cidade e tem previsão de início das operações em novembro de 2026, segundo anúncio feito pela Prefeitura nesta quarta-feira (10).
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A nova unidade é resultado de uma parceria entre o município e o Governo do Estado de São Paulo. O posto não substituirá o atendimento já existente no Campinas Shopping, que continuará funcionando. Com isso, a cidade passará a contar com duas unidades do Poupatempo.
A instalação no Palácio da Cidade integra a estratégia da Prefeitura de ampliar a oferta de serviços públicos na região central e aumentar a circulação de pessoas no entorno. O prédio fica em uma área de fácil acesso por transporte público e já concentra atendimentos municipais.
"A chegada de uma nova unidade do Poupatempo ao Palácio da Cidade representa um avanço importante para Campinas. Além de ampliar a oferta de serviços à população, a iniciativa reforça o processo de valorização da região central e demonstra a força da parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado em benefício dos cidadãos", afirmou o prefeito Dário Saadi.
Divulgação/PMC
O novo Poupatempo funcionará no térreo do Palácio da Cidade. A estrutura terá nove pontos de atendimento e uma sala médica. A estimativa é de aproximadamente 360 atendimentos por dia, o equivalente a cerca de 7,9 mil atendimentos mensais.
A Prefeitura calcula que entre 10 mil e 12 mil pessoas circulem mensalmente pelo local, considerando usuários dos serviços e acompanhantes. A expectativa é que o fluxo também contribua para movimentar o comércio e os serviços da região central.
Entre os atendimentos previstos estão a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), segunda via e renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), consulta de débitos de veículos, emissão de atestado de antecedentes e outros serviços do programa.
Para o secretário municipal de Trabalho e Renda, Paulo Sérgio de Andrade, a unidade deve facilitar o acesso da população a serviços essenciais. "Estamos aproximando serviços essenciais da população em um local de fácil acesso e já conhecido pelos moradores. A nova unidade amplia as opções de atendimento na cidade e oferece mais comodidade para quem precisa resolver demandas do dia a dia com agilidade e qualidade", afirmou.
Retomada
O anúncio é, na verdade, uma retomada. O Poupatempo do Centro de Campinas foi fechado em 29 de maio de 2020, depois de 22 anos funcionando no prédio da Avenida Francisco Glicério, na esquina com a Rua Ferreira Penteado. A justificativa do Governo do Estado na época foi a digitalização dos serviços e a transformação de unidades maiores/menos demandadas em modelos mais enxutos.
Com o fechamento, Campinas ficou apenas com a unidade do Campinas Shopping, no Jardim do Lago.
Agora, o retorno ao Centro anunciado prevê instalação no Palácio da Cidade, com início das operações em novembro de 2026.