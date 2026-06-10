A Prefeitura de Campinas inaugurou nesta quarta-feira (10) um novo Centro de Distribuição da Secretaria Municipal de Saúde, criado para reorganizar a logística de medicamentos, vacinas e insumos usados na rede pública. A estrutura fica na Vila San Martin e deve reduzir o tempo de reposição nas unidades de saúde.
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O espaço funciona em um galpão de 3,4 mil metros quadrados, adquirido pela Prefeitura, e passa a concentrar operações de recebimento, armazenamento, controle e distribuição de materiais da Saúde. A proposta é dar mais previsibilidade ao abastecimento e evitar falhas no envio de produtos para centros de saúde, laboratórios e demais serviços municipais.
O novo centro é totalmente informatizado. Segundo a administração municipal, o sistema permite monitoramento em tempo real dos estoques, rastreabilidade dos produtos e controle mais preciso dos materiais armazenados. A estrutura também atende às exigências sanitárias e conta com geradores de energia para manter as condições adequadas de armazenamento mesmo em caso de interrupção no fornecimento de eletricidade.
"Sem dúvida, vai garantir a entrega dos medicamentos dentro do prazo, vai garantir o controle de estoque com um sistema de informatização mais adequado. E é isso que a gente terá: controle informatizado em tempo real do estoque, com garantia de todo o armazenamento adequado, tanto de vacinas, em câmaras frias, quanto de medicamentos que não necessitam de refrigeração", afirmou o prefeito Dário Saadi.
A Secretaria de Saúde também reorganizou a logística de transporte. A frota foi adaptada para diferentes tipos de carga, com o objetivo de melhorar as condições de conservação durante o deslocamento dos insumos. As equipes que atuarão no novo modelo passaram por capacitação específica.
Para o secretário municipal de Saúde, Lair Zambon, a mudança deve ampliar a segurança no armazenamento e no controle dos produtos. "A grande vantagem é a segurança do paciente. A câmara fria dos medicamentos e o controle desses medicamentos são extremamente seguros. E aqui também nós estamos falando de vacinas, que precisam ter um cuidado muito especial. E a gente terá mais agilidade do ponto de vista das aquisições, porque conseguimos antever quando os medicamentos vão faltar", afirmou.
Com a entrada em funcionamento do centro, alguns prazos de abastecimento serão reduzidos. O Laboratório Municipal, que hoje recebe materiais a cada 15 dias, passará a ser abastecido semanalmente. Já a distribuição de medicamentos para as farmácias dos centros de saúde será padronizada para ocorrer a cada 15 dias. Atualmente, esse intervalo varia entre duas semanas e um mês, dependendo da unidade.
A localização também foi apontada pela Prefeitura como um fator estratégico. O centro fica dentro de um condomínio logístico, em prédio próprio do município, com controle de acesso, seguro patrimonial, climatização, geradores e câmaras frias.
"Estamos dentro de um condomínio logístico, em um prédio da Prefeitura. Isso dá segurança, considerando o grande número de itens de valor que a gente tem aqui dentro, mas principalmente a importância desses itens para a saúde dos nossos munícipes. É um prédio totalmente climatizado, com seguro patrimonial, controle de acesso em cada área, geradores e câmaras frias", afirmou Amanda Portella, diretora do Departamento Administrativo da Secretaria de Saúde.
A operação do centro será feita por empresa contratada por licitação, com acompanhamento das equipes técnicas da Secretaria Municipal de Saúde.
A população pode retirar medicamentos e receber vacinas em qualquer Centro de Saúde de Campinas, independentemente do bairro onde mora. Para retirar medicamentos, é necessário apresentar receita médica. Para vacinação, é preciso levar documento com foto e, se possível, a caderneta de vacinação. A disponibilidade de medicamentos e vacinas pode ser consultada no portal da Secretaria de Saúde.