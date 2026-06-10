A Prefeitura de Campinas inaugurou nesta quarta-feira (10) um novo Centro de Distribuição da Secretaria Municipal de Saúde, criado para reorganizar a logística de medicamentos, vacinas e insumos usados na rede pública. A estrutura fica na Vila San Martin e deve reduzir o tempo de reposição nas unidades de saúde.

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O espaço funciona em um galpão de 3,4 mil metros quadrados, adquirido pela Prefeitura, e passa a concentrar operações de recebimento, armazenamento, controle e distribuição de materiais da Saúde. A proposta é dar mais previsibilidade ao abastecimento e evitar falhas no envio de produtos para centros de saúde, laboratórios e demais serviços municipais.

O novo centro é totalmente informatizado. Segundo a administração municipal, o sistema permite monitoramento em tempo real dos estoques, rastreabilidade dos produtos e controle mais preciso dos materiais armazenados. A estrutura também atende às exigências sanitárias e conta com geradores de energia para manter as condições adequadas de armazenamento mesmo em caso de interrupção no fornecimento de eletricidade.