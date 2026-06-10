11 de junho de 2026
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NA CADEIA

PM captura procurado por estupro de vulnerável em Nova Odessa

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Homem de 41 anos foi preso em Nova Odessa durante patrulhamento da Polícia Militar no Jardim Eneides.
Homem de 41 anos foi preso em Nova Odessa durante patrulhamento da Polícia Militar no Jardim Eneides.

A PM (Polícia Militar) prendeu, na noite de terça-feira (9), um homem de 41 anos procurado pela Justiça por estupro de vulnerável. O caso aconteceu durante patrulhamento pela Rua Sumaré, no Jardim Eneides, em Nova Odessa.

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Os agentes faziam ronda pelo bairro quando avistaram o suspeito, já conhecido no meio policial. Ele demonstrou nervosismo ao perceber a presença da viatura. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com ele.

Porém, ao consultar os sistemas de segurança, a equipe descobriu que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito pelo crime de estupro de vulnerável. Diante dos fatos, o homem foi levado ao Plantão Policial da cidade, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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