A PM (Polícia Militar) prendeu, na noite de terça-feira (9), um homem de 41 anos procurado pela Justiça por estupro de vulnerável. O caso aconteceu durante patrulhamento pela Rua Sumaré, no Jardim Eneides, em Nova Odessa.

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Os agentes faziam ronda pelo bairro quando avistaram o suspeito, já conhecido no meio policial. Ele demonstrou nervosismo ao perceber a presença da viatura. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com ele.

Porém, ao consultar os sistemas de segurança, a equipe descobriu que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito pelo crime de estupro de vulnerável. Diante dos fatos, o homem foi levado ao Plantão Policial da cidade, onde permaneceu à disposição da Justiça.