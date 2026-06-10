11 de junho de 2026
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HORTOLÂNDIA

Marido bêbado é preso por agredir companheira com socos

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/SSP
Agressor foi encontrado dentro da residência, apresentando claros sinais de embriaguez.
Agressor foi encontrado dentro da residência, apresentando claros sinais de embriaguez.

Um homem de 49 anos foi preso, na noite de terça-feira (9), acusado de agredir a própria esposa com socos. A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica na Rua Rio Grande da Serra, no Jardim Interlagos, em Hortolândia.

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Ao chegar ao local, a equipe policial conversou com a vítima, uma mulher de 49 anos, que relatou ter sido agredida com socos pelo próprio companheiro, também de 49 anos, sofrendo lesões no rosto.

O agressor foi encontrado dentro da residência, apresentando claros sinais de embriaguez. Diante dos fatos e das lesões constatadas na vítima, o homem foi detido e conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

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