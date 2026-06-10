Um homem de 49 anos foi preso, na noite de terça-feira (9), acusado de agredir a própria esposa com socos. A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica na Rua Rio Grande da Serra, no Jardim Interlagos, em Hortolândia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Ao chegar ao local, a equipe policial conversou com a vítima, uma mulher de 49 anos, que relatou ter sido agredida com socos pelo próprio companheiro, também de 49 anos, sofrendo lesões no rosto.

O agressor foi encontrado dentro da residência, apresentando claros sinais de embriaguez. Diante dos fatos e das lesões constatadas na vítima, o homem foi detido e conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.