A Emdec ativa nesta quinta-feira (11), a partir das 10h, novos focos de semáforos para travessia de pedestres no cruzamento entre as avenidas Amoreiras e Prefeito Faria Lima, no Parque Itália, em Campinas.
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Os equipamentos foram instalados para organizar a passagem de pedestres no trecho entre a calçada da sede dos Patrulheiros e a área em direção ao Sesi/Senai. A região tem circulação intensa por concentrar serviços de saúde, transporte público e equipamentos de grande fluxo.
No entorno ficam o Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, o Ambulatório Médico de Especialidades (AME Campinas), o Hospital da Mulher e a Estação BRT Amoreiras. Segundo a Emdec, a medida busca ampliar a segurança de quem atravessa o cruzamento.
O investimento foi de quase R$ 38 mil. Além dos novos focos semafóricos, a região também recebe revitalização da sinalização viária.
Nos primeiros dias de funcionamento, agentes da Mobilidade Urbana vão acompanhar a circulação de motoristas e pedestres no local. A Emdec informou que o monitoramento servirá para avaliar o comportamento do trânsito após a ativação dos equipamentos.