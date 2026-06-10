A Emdec ativa nesta quinta-feira (11), a partir das 10h, novos focos de semáforos para travessia de pedestres no cruzamento entre as avenidas Amoreiras e Prefeito Faria Lima, no Parque Itália, em Campinas.

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Os equipamentos foram instalados para organizar a passagem de pedestres no trecho entre a calçada da sede dos Patrulheiros e a área em direção ao Sesi/Senai. A região tem circulação intensa por concentrar serviços de saúde, transporte público e equipamentos de grande fluxo.

No entorno ficam o Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, o Ambulatório Médico de Especialidades (AME Campinas), o Hospital da Mulher e a Estação BRT Amoreiras. Segundo a Emdec, a medida busca ampliar a segurança de quem atravessa o cruzamento.