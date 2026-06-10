11 de junho de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
TRÂNSITO

Cruzamento perto do Mário Gatti recebe novos semáforos

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMC
Equipamentos entram em operação nesta quinta-feira no cruzamento com a Avenida Prefeito Faria Lima, no Parque Itália.
Equipamentos entram em operação nesta quinta-feira no cruzamento com a Avenida Prefeito Faria Lima, no Parque Itália.

Emdec ativa nesta quinta-feira (11), a partir das 10h, novos focos de semáforos para travessia de pedestres no cruzamento entre as avenidas Amoreiras e Prefeito Faria Lima, no Parque Itália, em Campinas.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Os equipamentos foram instalados para organizar a passagem de pedestres no trecho entre a calçada da sede dos Patrulheiros e a área em direção ao Sesi/Senai. A região tem circulação intensa por concentrar serviços de saúde, transporte público e equipamentos de grande fluxo.

No entorno ficam o Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, o Ambulatório Médico de Especialidades (AME Campinas), o Hospital da Mulher e a Estação BRT Amoreiras. Segundo a Emdec, a medida busca ampliar a segurança de quem atravessa o cruzamento.

O investimento foi de quase R$ 38 mil. Além dos novos focos semafóricos, a região também recebe revitalização da sinalização viária.

Nos primeiros dias de funcionamento, agentes da Mobilidade Urbana vão acompanhar a circulação de motoristas e pedestres no local. A Emdec informou que o monitoramento servirá para avaliar o comportamento do trânsito após a ativação dos equipamentos.

Comentários

Comentários