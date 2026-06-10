Campinas deve enfrentar uma sequência de dias chuvosos em pleno mês de junho, período que normalmente marca a estiagem no Sudeste. A previsão da Climatempo indica mudança brusca nas condições do tempo a partir desta quinta-feira (11), com chuva frequente, queda nas temperaturas e possibilidade de volumes elevados até o início da próxima semana.
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Entre quinta-feira (11) e segunda-feira (15), a previsão para Campinas soma cerca de 70 milímetros de chuva, volume considerado expressivo para esta época do ano. O cenário é provocado pela formação e passagem de frentes frias associadas a áreas de baixa pressão e ciclones extratropicais, que devem espalhar instabilidades pelo Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país.
A quinta-feira deve marcar o início da virada mais forte no tempo. A previsão indica chuva forte pela manhã e pancadas ainda no começo da tarde. O acumulado previsto é de 13,9 milímetros, com temperaturas entre 15°C e 20°C e umidade do ar próxima de 99%. Ao longo do dia, as nuvens diminuem e o sol pode aparecer entre períodos de instabilidade.
Na sexta-feira (12), Dia dos Namorados, o tempo ainda exige atenção. A Climatempo prevê sol com algumas nuvens e chuva passageira, com muitas nuvens à noite, mas sem expectativa de instabilidade prolongada. A temperatura fica mais baixa, entre 13°C e 19°C, com previsão de 3 milímetros de chuva. O cenário pode interferir principalmente em deslocamentos e programações ao ar livre.
O sábado (13), dia da estreia do Brasil na Copa do Mundo contra Marrocos, às 19h, deve ter tempo mais aberto em parte do dia, mas ainda com possibilidade de pancadas pela manhã. A previsão aponta mínima de 16°C, máxima de 23°C e chuva fraca, com acumulado estimado em 0,8 milímetro. À noite, a tendência é de tempo firme, o que favorece eventos externos, como transmissões em telões e encontros de torcedores.
A situação muda novamente no domingo (14), que deve concentrar o maior volume de chuva do período. A previsão indica tempo nublado, chuva forte durante o dia e instabilidade persistente à noite, embora com menor intensidade. O acumulado previsto para Campinas é de 33,8 milímetros, com temperaturas entre 16°C e 20°C. O dia deve ter baixa amplitude térmica e sensação mais fria por causa da nebulosidade e da umidade elevada.
Na segunda-feira (15), a chuva ainda não dá trégua. A Climatempo prevê sol entre nuvens, mas com chuva rápida durante o dia e também à noite. O acumulado estimado é de 18,8 milímetros, com temperaturas entre 16°C e 19°C e umidade do ar próxima de 100%.
O comportamento do tempo é considerado atípico porque junho costuma ter baixos volumes de chuva em grande parte do Sudeste. Em muitas áreas, a média mensal varia entre 40 e 80 milímetros. Com a sequência prevista para os próximos dias, algumas regiões podem se aproximar ou até superar a média histórica do mês em um intervalo curto.
Além de Campinas, outras áreas do interior de São Paulo devem ser atingidas por chuva frequente entre os dias 10 e 14 de junho. Segundo a Climatempo, o interior paulista está entre as regiões com maior chance de volumes mais expressivos nesse primeiro período de instabilidade.
A recomendação é acompanhar as atualizações da previsão, principalmente para compromissos ao ar livre no fim de semana. A combinação de chuva, pista molhada, baixa visibilidade em alguns períodos e queda de temperatura pode exigir mais atenção de motoristas e pedestres.