Campinas deve enfrentar uma sequência de dias chuvosos em pleno mês de junho, período que normalmente marca a estiagem no Sudeste. A previsão da Climatempo indica mudança brusca nas condições do tempo a partir desta quinta-feira (11), com chuva frequente, queda nas temperaturas e possibilidade de volumes elevados até o início da próxima semana.

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Entre quinta-feira (11) e segunda-feira (15), a previsão para Campinas soma cerca de 70 milímetros de chuva, volume considerado expressivo para esta época do ano. O cenário é provocado pela formação e passagem de frentes frias associadas a áreas de baixa pressão e ciclones extratropicais, que devem espalhar instabilidades pelo Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país.

A quinta-feira deve marcar o início da virada mais forte no tempo. A previsão indica chuva forte pela manhã e pancadas ainda no começo da tarde. O acumulado previsto é de 13,9 milímetros, com temperaturas entre 15°C e 20°C e umidade do ar próxima de 99%. Ao longo do dia, as nuvens diminuem e o sol pode aparecer entre períodos de instabilidade.