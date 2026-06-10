A Emdec ativa nesta quarta-feira (10), a partir das 10h, novos semáforos inteligentes em um cruzamento de grande circulação no Jardim dos Oliveiras, em Campinas. Os equipamentos foram implantados no ponto que liga as vias José Gabetta, Francisco de Angelis, Dr. Philemon de Cuvillon e Francisco Perotti.

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O sistema conta com câmeras capazes de identificar o fluxo de veículos e priorizar a abertura do sinal nas aproximações com maior demanda. Segundo a Emdec, a tecnologia busca melhorar a fluidez, reduzir conflitos de tráfego e ampliar a segurança para motoristas e pedestres.

O cruzamento concentra diferentes movimentos de circulação na região. Passam pelo local condutores que seguem pela Francisco de Angelis em direção à Avenida Washington Luiz, motoristas que usam a José Gabetta para acessar a região do Swift e veículos que fazem a transposição pelas vias Philemon de Cuvillon e Francisco Perotti em direção aos bairros Vila Paraíso e Jardim dos Oliveiras.