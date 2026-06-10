O consumidor que pretende comprar produtos para festas juninas em Campinas pode encontrar diferenças expressivas de preço entre os estabelecimentos. Pesquisa divulgada pelo Procon Campinas nesta terça-feira (9) apontou variação de até 160,16% em itens tradicionais da época.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A maior diferença foi registrada no preço do gengibre, encontrado entre R$ 9,99 e R$ 25,99 o quilo. Na sequência aparecem a maçã, com variação de 122,36%, vendida entre R$ 8,99 e R$ 19,99; a maionese em pote, com diferença de 96,19%; e a maionese tipo bengala, com variação de 71,50%, encontrada entre R$ 10,49 e R$ 17,99.
O levantamento foi feito pela equipe de fiscalização do Procon entre os dias 29 de maio e 2 de junho, em seis estabelecimentos de Campinas. Para dar maior consistência à comparação, o órgão considerou apenas os produtos encontrados em pelo menos três locais pesquisados.
Segundo o Procon, o objetivo da pesquisa é oferecer uma referência de preços médios praticados no mercado e ajudar o consumidor a planejar melhor as compras. O período de festas juninas costuma aumentar a procura por produtos como milho, canjica, amendoim, maçã, gengibre e outros ingredientes usados em receitas típicas.
“A pesquisa mostra que existem diferenças significativas entre os estabelecimentos e, por isso, vale a pena pesquisar, comparar preços e aproveitar promoções e ofertas antes de efetuar a compra”, afirmou o diretor do Procon, Paulo Giglio.
O órgão ressalta que os valores divulgados correspondem ao período da coleta e podem mudar conforme promoções, descontos ou alterações de mercado. A recomendação é que o consumidor compare preços antes da compra e observe não apenas o valor, mas também peso, marca, validade e condições de armazenamento dos produtos.
A pesquisa completa está disponível no site do Procon Campinas. Reclamações e denúncias podem ser feitas nos postos presenciais do órgão, pelo site oficial ou pelo telefone 151.