O consumidor que pretende comprar produtos para festas juninas em Campinas pode encontrar diferenças expressivas de preço entre os estabelecimentos. Pesquisa divulgada pelo Procon Campinas nesta terça-feira (9) apontou variação de até 160,16% em itens tradicionais da época.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A maior diferença foi registrada no preço do gengibre, encontrado entre R$ 9,99 e R$ 25,99 o quilo. Na sequência aparecem a maçã, com variação de 122,36%, vendida entre R$ 8,99 e R$ 19,99; a maionese em pote, com diferença de 96,19%; e a maionese tipo bengala, com variação de 71,50%, encontrada entre R$ 10,49 e R$ 17,99.

O levantamento foi feito pela equipe de fiscalização do Procon entre os dias 29 de maio e 2 de junho, em seis estabelecimentos de Campinas. Para dar maior consistência à comparação, o órgão considerou apenas os produtos encontrados em pelo menos três locais pesquisados.