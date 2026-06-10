A Câmara Municipal de Campinas vota nesta quarta-feira (10), durante a 36ª Reunião Ordinária, dois projetos de lei em primeira discussão. As propostas tratam de temas distintos: a destinação de equipamentos deixados em assistências técnicas e a criação de uma política municipal para prevenção da cegueira causada pela Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI).

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Um dos textos em pauta é o Projeto de Lei nº 155/2025, de autoria do vereador Luiz Cirilo (Podemos). A proposta estabelece regras para a retirada de equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e itens similares entregues a estabelecimentos de assistência técnica no município.

Pelo projeto, o consumidor terá até 90 dias para retirar o equipamento após ser comunicado sobre o orçamento, a conclusão do conserto ou a inviabilidade técnica do reparo. O prazo começa a contar a partir da confirmação de recebimento da informação pelo proprietário.