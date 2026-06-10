A Prefeitura de Valinhos encerrou nesta terça-feira (9) o processo que previa a venda de parte do DAEV S.A. à iniciativa privada. A anulação da Concorrência Pública nº 01/2024, publicada nos Atos Oficiais do Município, mantém a companhia responsável pelos serviços de água e esgoto sob controle integral do poder público.

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O processo previa a venda de 49% das ações do DAEV por R$ 154,8 milhões. A medida foi suspensa no primeiro dia da atual administração, em 1º de janeiro de 2025, quando o prefeito Franklin Duarte de Lima determinou a interrupção dos atos relacionados à operação e criou uma comissão especial para revisar a licitação.

Segundo a Prefeitura, a análise apontou indícios de que o valor atribuído à companhia estava subdimensionado, o que poderia representar a transferência de quase metade de uma empresa pública estratégica por um montante inferior ao valor real. Outro ponto considerado pela administração foi o fato de que os recursos obtidos com a venda seriam aplicados no próprio DAEV, o que poderia valorizar a companhia e beneficiar diretamente o investidor privado.