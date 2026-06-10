Um adolescente de 16 anos foi apreendido pela Guarda Municipal de Campinas na tarde desta terça-feira (9), no Cambuí, após uma denúncia de roubo de celular na região.

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Segundo a corporação, equipes faziam patrulhamento preventivo pelo bairro quando foram acionadas por populares. As testemunhas informaram que um telefone celular havia sido roubado na Rua Barreto Leme, nas proximidades da Rua José Teodoro de Lima.

Durante as buscas, os guardas localizaram um adolescente com uma bicicleta. Ele foi abordado e encaminhado ao 1º Distrito Policial, onde a ocorrência foi apresentada.