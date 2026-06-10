A Guarda Municipal de Campinas apreendeu mais de 1,6 quilo de drogas em duas ocorrências registradas durante patrulhamento preventivo. As ações aconteceram no Jardim das Bandeiras e na Vila Itapura.
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A maior apreensão ocorreu no Jardim das Bandeiras. Segundo a Guarda, equipes patrulhavam o bairro quando avistaram um grupo de pessoas que se dispersou ao perceber a aproximação da viatura. Durante buscas na região, os guardas encontraram uma sacola escondida em uma lixeira.
Dentro da sacola havia porções de drogas já fracionadas para venda. Ao todo, foram apreendidos 1,48 quilo de entorpecentes, entre cocaína, crack, K2, haxixe e maconha. O material foi encaminhado à 2ª Seccional, onde a ocorrência foi registrada.
A segunda apreensão foi feita na Vila Itapura. Durante patrulhamento, guardas municipais viram um homem saindo de um casarão abandonado. Ao notar a presença da equipe, ele fugiu e não foi localizado.
Na vistoria ao imóvel, os agentes encontraram dois celulares e 330 porções de crack, que somaram 161,73 gramas da droga. O material foi apreendido e apresentado no 1º Distrito Policial.
Ninguém foi preso nas duas ocorrências. Os casos foram registrados e serão investigados pela Polícia Civil.