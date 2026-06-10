A região de Campinas registrou alta de 103% nas denúncias de trabalho infantil nos cinco primeiros meses de 2026, segundo levantamento do Ministério Público do Trabalho na 15ª Região. Entre janeiro e maio deste ano, foram 142 denúncias relacionadas ao trabalho proibido de crianças e adolescentes nos 89 municípios atendidos pela regional. No mesmo período de 2025, haviam sido 70 registros.
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O avanço na regional de Campinas acompanha o crescimento observado em todo o interior paulista e no litoral norte. Na área de atuação do MPT da 15ª Região, que abrange 599 municípios, o número de denúncias passou de 221, entre janeiro e maio de 2025, para 448 no mesmo período de 2026. A alta foi de 102%.
Os dados foram divulgados às vésperas do Dia Mundial e Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, celebrado em 12 de junho. A data busca chamar a atenção para uma prática considerada grave violação de direitos de crianças e adolescentes.
A regional de Campinas aparece com o maior número absoluto de denúncias entre as unidades do MPT no interior paulista. Foram 142 registros neste ano, à frente de Ribeirão Preto, com 75; São José dos Campos, com 47; Sorocaba, com 42; Presidente Prudente, com 40; São José do Rio Preto, com 39; Bauru, com 32; Araçatuba, com 19; e Araraquara, com 12.
Para a coordenadora regional da Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente, Ana Raquel Machado Bueno de Moraes, o enfrentamento ao trabalho infantil precisa ser tratado como prioridade permanente. "Neste 12 de junho, Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, reafirmamos que a erradicação dessa prática não é um compromisso acessório, mas um imperativo constitucional inegociável; enquanto houver uma única criança privada de sua infância, estaremos falhando como sociedade e como Estado, pois não existe forma de exploração que possa ser tolerada ou naturalizada sob qualquer justificativa socioeconômica”, afirmou.
Segundo a procuradora, o aumento das denúncias também reflete uma cultura que ainda naturaliza o trabalho infantil sob o argumento de que a atividade precoce ajudaria na formação de crianças e adolescentes. Para ela, essa visão ignora situações de exploração que atingem setores como agricultura familiar, comércio varejista e atividades informais nas áreas urbanas.
"O aumento expressivo no número de denúncias de trabalho infantil que observamos no interior de São Paulo é o reflexo direto de uma cultura permissiva que, de forma equivocada e perversa, ainda insiste em naturalizar a exploração de pessoas com idade inferior a 18 anos sob o pretexto de que o trabalho seria um caminho para a formação do caráter. Essa visão distorcida ignora a realidade imposta a milhares de crianças e adolescentes, submetidos frequentemente a condições degradantes em setores como a agricultura familiar, o comércio varejista e as atividades informais nas áreas urbanas, onde o suposto 'aprendizado' nada mais é do que a supressão de direitos e a perpetuação do ciclo de exclusão social que nossa atuação institucional busca romper", explicou.
O MPT também aponta a aprendizagem profissional como uma alternativa legal de inserção protegida no mercado de trabalho. Pela legislação, empresas devem contratar jovens aprendizes, de 14 a 24 anos, em cota que varia de 5% a 15% do número de empregados em funções que exigem formação profissional.
Mesmo assim, também houve crescimento nas denúncias contra empresas que descumpriram a cota legal de aprendizes. De janeiro a maio de 2026, o MPT recebeu 125 denúncias sobre esse tipo de irregularidade em toda a 15ª Região. No mesmo período de 2025, foram 114 registros, alta de 9,6%.
"A aprendizagem profissional constitui a ferramenta mais eficaz de combate ao trabalho infantil, pois substitui a exploração predatória por um sistema regulado, que garante ao adolescente o acesso à qualificação técnica e o convívio escolar, bloqueando o caminho para a evasão e assegurando a transição protegida para o mercado de trabalho formal, que é, de fato, o único modelo lícito e emancipatório para a juventude”, afirmou Ana Raquel.
Neste ano, a campanha nacional de enfrentamento ao trabalho infantil tem como tema “Cartão Vermelho ao Trabalho Infantil”, em referência à Copa do Mundo. A mobilização busca incentivar ações de prevenção e erradicação da prática e envolve Governo Federal, Ministério do Trabalho e Emprego, Justiça do Trabalho, Organização Internacional do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil.
No cenário nacional, os dados mais recentes do IBGE apontam que o Brasil tinha 1,65 milhão de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em situação de trabalho infantil em 2024. Desse total, 560 mil estavam em atividades classificadas entre as piores formas de trabalho infantil, como exploração sexual, trabalho em condições insalubres, atuação nas ruas ou em lixões.
Denúncias de trabalho infantil podem ser feitas ao MPT, pelo Disque 100 ou pelo Sistema Ipê, do Ministério do Trabalho e Emprego.
DADOS POR REGIÃO
Trabalho infantil e trabalho proibido — janeiro a maio
Campinas — 89 municípios
2025: 70 denúncias
2026: 142 denúncias
Alta: 103%
Ribeirão Preto — 61 municípios
2025: 22 denúncias
2026: 75 denúncias
Alta: 241%
São José dos Campos — 39 municípios
2025: 24 denúncias
2026: 47 denúncias
Alta: 96%
Sorocaba — 73 municípios
2025: 28 denúncias
2026: 42 denúncias
Alta: 50%
Presidente Prudente — 56 municípios
2025: 23 denúncias
2026: 40 denúncias
Alta: 74%
São José do Rio Preto — 109 municípios
2025: 16 denúncias
2026: 39 denúncias
Alta: 144%
Bauru — 109 municípios
2025: 24 denúncias
2026: 32 denúncias
Alta: 33%
Araçatuba — 35 municípios
2025: 7 denúncias
2026: 19 denúncias
Alta: 171%
Araraquara — 28 municípios
2025: 7 denúncias
2026: 12 denúncias
Alta: 71%