A região de Campinas registrou alta de 103% nas denúncias de trabalho infantil nos cinco primeiros meses de 2026, segundo levantamento do Ministério Público do Trabalho na 15ª Região. Entre janeiro e maio deste ano, foram 142 denúncias relacionadas ao trabalho proibido de crianças e adolescentes nos 89 municípios atendidos pela regional. No mesmo período de 2025, haviam sido 70 registros.

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O avanço na regional de Campinas acompanha o crescimento observado em todo o interior paulista e no litoral norte. Na área de atuação do MPT da 15ª Região, que abrange 599 municípios, o número de denúncias passou de 221, entre janeiro e maio de 2025, para 448 no mesmo período de 2026. A alta foi de 102%.

Os dados foram divulgados às vésperas do Dia Mundial e Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, celebrado em 12 de junho. A data busca chamar a atenção para uma prática considerada grave violação de direitos de crianças e adolescentes.