A Operação Infiltrados, deflagrada pelo Gaeco nesta terça-feira (9), revelou uma possível conexão entre agentes públicos e criminosos ligados ao PCC em Campinas. O ponto mais sensível da apuração é o encontro entre um policial civil e um empresário apontado como um dos suspeitos de financiar e participar do plano para matar um promotor de Justiça do Gaeco, braço do Ministério Público de combate ao crime organizado.
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O policial civil preso temporariamente é Maurício Aparecido de Oliveira, que à época era chefe dos investigadores da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Campinas. Atualmente, ele trabalhava no 1º Distrito Policial da cidade. Segundo o Ministério Público, Maurício se reuniu em uma barbearia de Campinas com um empresário ligado à facção criminosa e investigado por lavagem de dinheiro. O encontro ocorreu uma semana antes da Operação Pronta Resposta, deflagrada em agosto de 2025, que frustrou o suposto plano de atentado contra o promotor Amauri Silveira Filho.
De acordo com o promotor Marcos Tadeu Rioli, vídeos apreendidos nas operações anteriores mostram não apenas o encontro, mas também mensagens entre os envolvidos combinando a reunião. O Gaeco agora tenta esclarecer se a conversa tratava da continuidade de uma extorsão contra um investigado, de uma nova cobrança criminosa ou do próprio plano de atentado contra o promotor. “Ou a continuidade do achaque contra o preso no outro lado da federação, que era, então, investigado, ou um novo achaque, ou a conversa sobre o plano de atentado contra o promotor de justiça, que, na ocasião, estava em andamento”, afirmou Rioli.
"A investigação não termina aqui”, disse Rioli (Foto: Divulgação)
A origem da nova investigação está em uma cobrança de R$ 500 mil feita a um traficante investigado pelo Gaeco. Segundo o promotor, em agosto do ano passado, a equipe tinha mandados de busca e prisão contra esse alvo, ligado ao Primeiro Comando da Capital, que acabou localizado em outro estado. No momento do cumprimento da ordem judicial, o investigado afirmou que, dois dias antes, havia recebido uma exigência de pagamento para evitar a prisão e impedir que o caso chegasse ao Gaeco.
Um dos pontos que ajudaram a avançar a investigação foi a análise do celular de Maurício Silveira Zambaldi, conhecido como “Dragão”, apontado como suspeito de financiar o plano para matar o promotor Amauri Silveira Filho. No aparelho, os promotores encontraram mensagens em que Gabriel Lira de Jesus, que na época fazia estágio em uma Promotoria Criminal do Ministério Público em Campinas, teria cobrado R$ 500 mil para que informações sobre o empresário não fossem encaminhadas ao Gaeco.
A cobrança, conforme a investigação, foi feita por WhatsApp, com mensagem de visualização única. O texto teria sido digitado em um computador e acompanhado de cópia de um relatório policial que apontava transações com carros de luxo. Segundo Rioli, a mensagem indicava que as movimentações poderiam configurar lavagem de dinheiro e apresentava a cobrança como uma forma de evitar a prisão. “Mandou a mensagem escrita, em resumo, isso dá lavagem de dinheiro. Se você não pagar 500 mil reais, você será preso. O caso será encaminhado para o GAECO”, relatou o promotor.
A partir dessa denúncia, o Gaeco abriu uma apuração paralela para identificar quem teria feito a exigência de vantagem indevida. A investigação apontou para Gabriel Lira de Jesus, advogado que, à época dos fatos investigados, atuava como estagiário do Ministério Público em uma Promotoria Criminal de Campinas. Ele não trabalhava no Gaeco, mas, segundo os promotores, tinha acesso a inquéritos policiais em tramitação na unidade em que atuava.
A suspeita é que Gabriel tenha ingressado na promotoria já com a intenção de obter informações para esse tipo de prática criminosa. De acordo com o Ministério Público, ele teria usado o acesso a sistemas e procedimentos internos para levantar dados sobre investigados com alto poder aquisitivo e, a partir disso, participar de extorsões em troca de suposta proteção em investigações. “Apurou-se que quem teria encaminhado a mensagem, enviado a exigência de valor para o alvo, para o investigado, teria sido um estagiário do Ministério Público”, afirmou Rioli.
O promotor também destacou que o ingresso do estagiário no Ministério Público ocorreu no mesmo período em que começaram as buscas por informações sobre o alvo extorquido. Segundo ele, ainda será apurado se a coincidência foi casual ou se a entrada no órgão teria relação com o suposto esquema. “Coincidência ou não, esse estagiário ingressou no Ministério Público, numa das promotoras de justiça dessa comarca, não no Gaeco, por meio de concurso público, como é regra, mas exatamente no período em que se iniciou a especulação, a análise, a busca de informações sobre esse alvo que foi extorquido”, disse.
Além de Gabriel Lira de Jesus e Maurício Aparecido de Oliveira, também foi preso temporariamente um ex-policial civil, demitido do serviço público em 2012 e condenado por extorsão mediante sequestro. Segundo o Gaeco, ele teria intermediado o encontro entre o empresário ligado ao PCC e o então chefe dos investigadores da Dise.
O Ministério Público afirma que esses elementos aproximam os três presos dentro da mesma linha investigativa. Gabriel teria enviado a cobrança de R$ 500 mil ao investigado, usando informações privilegiadas. Dois dias depois da prisão desse alvo, o então chefe dos investigadores da Dise teria se reunido com o empresário apontado como ligado à lavagem de dinheiro da facção. Já o ex-policial civil teria atuado como intermediário desse encontro.
O empresário citado na investigação, segundo o Gaeco, tinha ligação com criminosos presos nas operações Pronta Resposta e Off White. Ele também era investigado por lavagem de dinheiro e apontado como responsável por movimentar recursos de integrantes de organizações criminosas. Na avaliação dos promotores, o encontro com o chefe dos investigadores da Dise é um ponto central porque ocorreu no período em que o plano contra o promotor ainda estava em andamento.
A Operação Infiltrados cumpriu 10 mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão temporária em Campinas e Cardoso. Foram apreendidos celulares, anotações e outros materiais que serão analisados pelo Gaeco. A investigação apura crimes como organização criminosa, extorsão, corrupção de agentes públicos e violação de sigilo funcional.
Segundo Rioli, a investigação ainda está em andamento e deve avançar a partir do material apreendido. O promotor afirmou que o conteúdo da conversa entre o policial civil e o empresário ainda precisa ser esclarecido pelos investigados ou pelas novas provas. “A investigação não termina aqui. Hoje, com a colheita de materiais, como telefones celulares dos alvos, anotações, a investigação prossegue, vai se aprofundar”, afirmou.
A apuração busca agora definir se houve vazamento de informações sigilosas, se agentes públicos usaram dados restritos para extorquir criminosos e se o encontro na barbearia teve relação direta com o plano de atentado contra o promotor do Gaeco. “Se quiserem, se não quiserem, a investigação prossegue e a gente vai identificar exatamente do que se trata”, disse Rioli.