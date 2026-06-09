A Operação Infiltrados, deflagrada pelo Gaeco nesta terça-feira (9), revelou uma possível conexão entre agentes públicos e criminosos ligados ao PCC em Campinas. O ponto mais sensível da apuração é o encontro entre um policial civil e um empresário apontado como um dos suspeitos de financiar e participar do plano para matar um promotor de Justiça do Gaeco, braço do Ministério Público de combate ao crime organizado.

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O policial civil preso temporariamente é Maurício Aparecido de Oliveira, que à época era chefe dos investigadores da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Campinas. Atualmente, ele trabalhava no 1º Distrito Policial da cidade. Segundo o Ministério Público, Maurício se reuniu em uma barbearia de Campinas com um empresário ligado à facção criminosa e investigado por lavagem de dinheiro. O encontro ocorreu uma semana antes da Operação Pronta Resposta, deflagrada em agosto de 2025, que frustrou o suposto plano de atentado contra o promotor Amauri Silveira Filho.

De acordo com o promotor Marcos Tadeu Rioli, vídeos apreendidos nas operações anteriores mostram não apenas o encontro, mas também mensagens entre os envolvidos combinando a reunião. O Gaeco agora tenta esclarecer se a conversa tratava da continuidade de uma extorsão contra um investigado, de uma nova cobrança criminosa ou do próprio plano de atentado contra o promotor. “Ou a continuidade do achaque contra o preso no outro lado da federação, que era, então, investigado, ou um novo achaque, ou a conversa sobre o plano de atentado contra o promotor de justiça, que, na ocasião, estava em andamento”, afirmou Rioli.