O Centro de Saúde Jardim Fernanda, em Campinas, está com os atendimentos temporariamente suspensos nesta terça-feira (9) por causa de uma manutenção hidráulica na unidade.

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De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o reparo já está em execução e a previsão é que o serviço seja concluído ainda nesta terça. Após o término da manutenção, um caminhão-pipa será utilizado para abastecer a caixa d’água do centro de saúde. Os atendimentos serão retomados em seguida.

Durante a suspensão, os moradores atendidos pela unidade devem procurar os centros de saúde mais próximos. As opções indicadas pela Prefeitura são o CS Campo Belo, na Rua Milton Pereira de Castro, 255, no Jardim Campo Belo, e o CS São Domingos, na Rua Juvenal de Oliveira, s/n, no Jardim São Domingos.