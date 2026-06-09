10 de junho de 2026
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FECHADO

Obra em encanamento afeta consultas no CS Jardim Fernanda

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Unidade está fechada temporariamente nesta terça-feira para manutenção hidráulica; pacientes serão reagendados.
Unidade está fechada temporariamente nesta terça-feira para manutenção hidráulica; pacientes serão reagendados.

Centro de Saúde Jardim Fernanda, em Campinas, está com os atendimentos temporariamente suspensos nesta terça-feira (9) por causa de uma manutenção hidráulica na unidade.

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De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o reparo já está em execução e a previsão é que o serviço seja concluído ainda nesta terça. Após o término da manutenção, um caminhão-pipa será utilizado para abastecer a caixa d’água do centro de saúde. Os atendimentos serão retomados em seguida.

Durante a suspensão, os moradores atendidos pela unidade devem procurar os centros de saúde mais próximos. As opções indicadas pela Prefeitura são o CS Campo Belo, na Rua Milton Pereira de Castro, 255, no Jardim Campo Belo, e o CS São Domingos, na Rua Juvenal de Oliveira, s/n, no Jardim São Domingos.

Pacientes que tinham consultas ou procedimentos agendados no CS Jardim Fernanda terão os atendimentos remarcados.

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