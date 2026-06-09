A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo vai mobilizar também os torcedores de Campinas. A cidade terá uma Arena do Torcedor montada na Praça Arautos da Paz, no Taquaral, com entrada gratuita e transmissão das partidas do Brasil em um telão de LED.

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A proposta é reunir moradores da cidade e da região em um ambiente preparado para acompanhar os jogos em clima de torcida coletiva, com estrutura de apoio, segurança e opções de alimentação.

A arena contará com um telão de 12 metros de largura por 7 metros de altura, além de banheiros químicos, posto médico, esquema de segurança e área gastronômica com barracas e food trucks. A organização orienta que o público vá com camisa do Brasil ou roupas neutras, evitando camisas de clubes, para reforçar o ambiente de união em torno da Seleção.