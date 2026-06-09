A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo vai mobilizar também os torcedores de Campinas. A cidade terá uma Arena do Torcedor montada na Praça Arautos da Paz, no Taquaral, com entrada gratuita e transmissão das partidas do Brasil em um telão de LED.
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A proposta é reunir moradores da cidade e da região em um ambiente preparado para acompanhar os jogos em clima de torcida coletiva, com estrutura de apoio, segurança e opções de alimentação.
A arena contará com um telão de 12 metros de largura por 7 metros de altura, além de banheiros químicos, posto médico, esquema de segurança e área gastronômica com barracas e food trucks. A organização orienta que o público vá com camisa do Brasil ou roupas neutras, evitando camisas de clubes, para reforçar o ambiente de união em torno da Seleção.
A primeira transmissão será no sábado, 13 de junho, às 19h, no jogo entre Brasil e Marrocos. No local, food trucks e barracas gastronômicas começam a funcionar a partir das 14h.
A segunda partida da fase de grupos será contra o Haiti, na sexta-feira, 19 de junho, às 21h30. Nesse período, a Arena do Torcedor também receberá o Festival Sabores da Terra, com temática caipira. A programação gastronômica começa na quinta-feira (18), das 17h às 22h, segue na sexta-feira (19), das 17h às 23h30, e continua no sábado (20) e domingo (21), das 11h às 22h.
O terceiro jogo confirmado da primeira fase será contra a Escócia, na quarta-feira, 24 de junho, às 19h. Assim como na estreia, a área de alimentação terá food trucks e barracas a partir das 14h.
Caso o Brasil avance na competição, a Arena do Torcedor continuará com a transmissão das partidas das fases seguintes.
PRIMEIRA FASE
Brasil x Marrocos
13 de junho, sábado, às 19h
Food trucks e barracas gastronômicas a partir das 14h
Brasil x Haiti
19 de junho, sexta-feira, às 21h30
Festival Sabores da Terra de 18 a 21 de junho
Brasil x Escócia
24 de junho, quarta-feira, às 19h
Food trucks e barracas gastronômicas a partir das 14h