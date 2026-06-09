A Prefeitura de Campinas apresentou nesta segunda-feira (8), em audiência pública, a minuta do projeto de lei do Habita Centro, programa que pretende criar incentivos para novos empreendimentos residenciais, comerciais e de uso misto na região central da cidade.

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O encontro foi realizado no Salão Vermelho do Paço Municipal e reuniu representantes do poder público, entidades da sociedade civil, profissionais do setor imobiliário, comerciantes e moradores. A proposta ainda poderá receber ajustes antes de ser encaminhada à Câmara Municipal, o que deve ocorrer no próximo semestre.

O projeto parte de um diagnóstico já conhecido sobre o Centro: imóveis vazios ou subutilizados, perda de moradores ao longo dos anos e infraestrutura urbana já instalada, mas abaixo de sua capacidade de uso. A intenção da Prefeitura é estimular a produção de moradias, aumentar a circulação de pessoas e ampliar a presença de atividades econômicas na região.