Um encontro entre um policial civil e um dos suspeitos apontados como possível executor de um plano para matar um promotor do Gaeco virou o principal foco da nova fase da investigação deflagrada nesta terça-feira (9), em Campinas.

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O policial é Maurício Aparecido de Oliveira, que já foi chefe dos investigadores da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Campinas e atualmente trabalhava no 1º Distrito Policial da cidade. Ele foi um dos três presos temporariamente na Operação Infiltrados, realizada pelo Gaeco com apoio das corregedorias da Polícia Civil e da Polícia Penal.

De acordo com o Ministério Público, Maurício se reuniu com um dos principais investigados uma semana antes da deflagração da Operação Pronta Resposta, em agosto de 2025. Aquela operação apurava a atuação de uma organização criminosa ligada ao PCC suspeita de planejar um atentado contra o promotor Amauri Silveira Filho, integrante do Gaeco.