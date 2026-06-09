10 de junho de 2026
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TRÂNSITO

Orosimbo Maia terá novo semáforo para pedestres no Cambuí

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Travessia perto da Etec Bento Quirino passa a ter botoeiras, sinalização para pedestres e rampas de acessibilidade.
Travessia perto da Etec Bento Quirino passa a ter botoeiras, sinalização para pedestres e rampas de acessibilidade.

Avenida Orosimbo Maia, na região do Cambuí, passa a contar a partir desta terça-feira (9) com uma travessia semaforizada para pedestres nas proximidades da Etec Bento Quirino. O equipamento foi instalado pela Emdec na altura da Rua Comendador Querubim Uriel e começa a funcionar às 10h.

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O novo sistema tem focos voltados aos pedestres e acionamento por botoeiras. A medida busca organizar a travessia em um trecho de fluxo intenso e reduzir conflitos entre veículos e pessoas que circulam a pé ou têm mobilidade reduzida. Pela Orosimbo Maia, passam diariamente cerca de 27 mil veículos.

A travessia atende a comunidade escolar da Etec Bento Quirino e também facilita o acesso ao outro lado da avenida, onde ficam um ponto de ônibus do tipo Abrigo Amigo e o Cambuí Futebol Clube. A região é atendida pelas linhas 260 (Nova Aparecida/Shopping Iguatemi), 380 (Terminal Central/Cambuí) e 382 (Cambuí/Campinas Shopping).

Segundo a Emdec, o investimento foi de mais de R$ 172 mil, considerando a implantação dos semáforos, a sinalização da nova travessia e a execução de rampas de acessibilidade.

A região já vinha recebendo intervenções desde meados de abril. Foram instaladas rampas no entorno da Etec Bento Quirino e nas travessias da Avenida Orosimbo Maia. As estruturas contam com piso tátil de alerta e têm como objetivo ampliar a autonomia e a segurança de pessoas com mobilidade reduzida.

Até maio de 2026, a Emdec informou ter implantado mais de 150 rampas de acessibilidade em diferentes regiões de Campinas.

Nos primeiros dias de funcionamento do novo semáforo, agentes da Mobilidade Urbana vão acompanhar a circulação de motoristas e pedestres no local. Se houver necessidade, a empresa poderá fazer ajustes remotos na temporização por meio da Central de Monitoramento de Operação de Semáforos.

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