A Avenida Orosimbo Maia, na região do Cambuí, passa a contar a partir desta terça-feira (9) com uma travessia semaforizada para pedestres nas proximidades da Etec Bento Quirino. O equipamento foi instalado pela Emdec na altura da Rua Comendador Querubim Uriel e começa a funcionar às 10h.

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O novo sistema tem focos voltados aos pedestres e acionamento por botoeiras. A medida busca organizar a travessia em um trecho de fluxo intenso e reduzir conflitos entre veículos e pessoas que circulam a pé ou têm mobilidade reduzida. Pela Orosimbo Maia, passam diariamente cerca de 27 mil veículos.

A travessia atende a comunidade escolar da Etec Bento Quirino e também facilita o acesso ao outro lado da avenida, onde ficam um ponto de ônibus do tipo Abrigo Amigo e o Cambuí Futebol Clube. A região é atendida pelas linhas 260 (Nova Aparecida/Shopping Iguatemi), 380 (Terminal Central/Cambuí) e 382 (Cambuí/Campinas Shopping).