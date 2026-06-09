A Secretaria de Saúde de Campinas suspendeu temporariamente a vacinação contra a dengue com o imunizante do Instituto Butantan, em cumprimento a uma determinação do Ministério da Saúde anunciada na segunda-feira (8). A decisão, de caráter preventivo, visa aprofundar a investigação de Eventos Supostamente Atribuíveis à Vacinação ou Imunização, conduzida pelo Ministério da Saúde, Anvisa e Instituto Butantan.
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A campanha com o imunizante do Butantan começou em 10 de fevereiro de 2026, atendendo inicialmente trabalhadores da atenção primária à saúde. Em 4 de maio, foi ampliada para:
- trabalhadores da saúde de redes pública e privada;
- pessoas com 59 anos de idade.
Ao todo, Campinas aplicou 3.410 doses. Foram registradas 448 notificações de Esavi, o que representa 13,1% das doses aplicadas, mas nenhuma delas foi classificada como grave. A Secretaria ainda possui 562 doses da vacina, que seguirão armazenadas conforme protocolo e não serão utilizadas durante o período de investigação.
O que fazer
A população que já recebeu o imunizante continua protegida. No entanto, quem foi vacinado há até 21 dias deve ficar atento a sintomas como:
- febre;
- dor abdominal intensa e contínua;
- vômitos persistentes;
- tontura;
- sangramentos;
- sonolência intensa ou irritabilidade;
- sinais de desidratação;
- piora do estado geral.
Caso apresente qualquer um desses sinais, a orientação é procurar imediatamente o Centro de Saúde de referência ou, dependendo da gravidade, o serviço de urgência mais próximo.
As equipes de saúde do município foram orientadas a reconhecer sinais de alarme, notificar casos e encaminhar atendimento clínico sempre que necessário.
A Secretaria de Saúde de Campinas informa que acompanha as investigações e divulgará novos desdobramentos assim que houver atualização das autoridades.