A Secretaria de Saúde de Campinas suspendeu temporariamente a vacinação contra a dengue com o imunizante do Instituto Butantan, em cumprimento a uma determinação do Ministério da Saúde anunciada na segunda-feira (8). A decisão, de caráter preventivo, visa aprofundar a investigação de Eventos Supostamente Atribuíveis à Vacinação ou Imunização, conduzida pelo Ministério da Saúde, Anvisa e Instituto Butantan.

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A campanha com o imunizante do Butantan começou em 10 de fevereiro de 2026, atendendo inicialmente trabalhadores da atenção primária à saúde. Em 4 de maio, foi ampliada para:

trabalhadores da saúde de redes pública e privada;

pessoas com 59 anos de idade.

Ao todo, Campinas aplicou 3.410 doses. Foram registradas 448 notificações de Esavi, o que representa 13,1% das doses aplicadas, mas nenhuma delas foi classificada como grave. A Secretaria ainda possui 562 doses da vacina, que seguirão armazenadas conforme protocolo e não serão utilizadas durante o período de investigação.

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