10 de junho de 2026
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SAÚDE

Campinas suspende uso de vacina do Butantan contra dengue

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Cidade aplicou 3.410 doses; 13,1% geraram notificações de eventos adversos, mas nenhum caso grave foi registrado; vacina para jovens de 10 a 14 anos continua disponível.
Cidade aplicou 3.410 doses; 13,1% geraram notificações de eventos adversos, mas nenhum caso grave foi registrado; vacina para jovens de 10 a 14 anos continua disponível.

A Secretaria de Saúde de Campinas suspendeu temporariamente a vacinação contra a dengue com o imunizante do Instituto Butantan, em cumprimento a uma determinação do Ministério da Saúde anunciada na segunda-feira (8). A decisão, de caráter preventivo, visa aprofundar a investigação de Eventos Supostamente Atribuíveis à Vacinação ou Imunização, conduzida pelo Ministério da Saúde, Anvisa e Instituto Butantan.

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A campanha com o imunizante do Butantan começou em 10 de fevereiro de 2026, atendendo inicialmente trabalhadores da atenção primária à saúde. Em 4 de maio, foi ampliada para:

  • trabalhadores da saúde de redes pública e privada;
  • pessoas com 59 anos de idade.

Ao todo, Campinas aplicou 3.410 doses. Foram registradas 448 notificações de Esavi, o que representa 13,1% das doses aplicadas, mas nenhuma delas foi classificada como grave. A Secretaria ainda possui 562 doses da vacina, que seguirão armazenadas conforme protocolo e não serão utilizadas durante o período de investigação.

O que fazer

A população que já recebeu o imunizante continua protegida. No entanto, quem foi vacinado há até 21 dias deve ficar atento a sintomas como:

  • febre;
  • dor abdominal intensa e contínua;
  • vômitos persistentes;
  • tontura;
  • sangramentos;
  • sonolência intensa ou irritabilidade;
  • sinais de desidratação;
  • piora do estado geral.

Caso apresente qualquer um desses sinais, a orientação é procurar imediatamente o Centro de Saúde de referência ou, dependendo da gravidade, o serviço de urgência mais próximo.

As equipes de saúde do município foram orientadas a reconhecer sinais de alarme, notificar casos e encaminhar atendimento clínico sempre que necessário.

A Secretaria de Saúde de Campinas informa que acompanha as investigações e divulgará novos desdobramentos assim que houver atualização das autoridades.

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