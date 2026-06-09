Um jovem de 19 anos, identificado como Juan Pablo de Santos, morreu na madrugada do último domingo (7) após perder o controle da motocicleta que conduzia e colidir contra uma árvore na Rua Duque de Caxias, no Jardim Ouro Branco, em Artur Nogueira.

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De acordo com a Guarda Municipal, equipes realizavam patrulhamento na região quando foram informadas por populares sobre um acidente envolvendo uma moto no cruzamento com a Rua Santo de Fáveri. Ainda segundo as informações iniciais, duas pessoas estavam caídas no local.

Ao chegar, os guardas acionaram o serviço de resgate. O passageiro da motocicleta contou aos agentes que seguia com Juan pela Rua Duque de Caxias quando, ao passar por uma lombada no cruzamento com a Rua Santo de Fáveri, o condutor teria perdido o controle da direção e atingido uma árvore às margens da via.