A PM (Polícia Militar) prendeu em flagrante um homem de 26 anos acusado de tráfico de drogas na Rua Orígenes Lessa, no Jardim Amanda, em Hortolândia. A ação ocorreu após averiguação de uma denúncia que apontava o suspeito como responsável pela venda de entorpecentes na região.

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Durante a abordagem, o homem confessou envolvimento com o tráfico e afirmou que usava a própria residência para guardar drogas e dinheiro obtido com a atividade criminosa. No imóvel, os agentes encontraram 2,028 kg de cocaína, divididos em 1.681 eppendorfs, além de R$ 365 em espécie.

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.