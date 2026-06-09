10 de junho de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
TRÁFICO

PM prende homem com 2 kg de cocaína em Hortolândia

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Homem foi preso no Jardim Amanda após confessar que guardava drogas e dinheiro em casa.
Homem foi preso no Jardim Amanda após confessar que guardava drogas e dinheiro em casa.

A PM (Polícia Militar) prendeu em flagrante um homem de 26 anos acusado de tráfico de drogas na Rua Orígenes Lessa, no Jardim Amanda, em Hortolândia. A ação ocorreu após averiguação de uma denúncia que apontava o suspeito como responsável pela venda de entorpecentes na região.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Durante a abordagem, o homem confessou envolvimento com o tráfico e afirmou que usava a própria residência para guardar drogas e dinheiro obtido com a atividade criminosa. No imóvel, os agentes encontraram 2,028 kg de cocaína, divididos em 1.681 eppendorfs, além de R$ 365 em espécie.

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Comentários

Comentários