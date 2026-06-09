A terça-feira (9) será marcada por tempo firme e poucas nuvens na RMC (Região Metropolitana de Campinas). As temperaturas ficam amenas, mas com leve elevação em relação aos dias anteriores, variando entre 13°C e 25°C.

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A Defesa Civil alerta para a queda acentuada da umidade relativa do ar, que deve atingir valores entre 25% e 30% no período da tarde, nível considerado preocupante para a saúde. A recomendação é aumentar a ingestão de água e bebidas naturais, hidratar a pele e as mucosas e umidificar os ambientes nos horários mais críticos.

Além disso, a ausência de chuva significativa nos últimos 15 dias eleva o risco de queimadas. A orientação é evitar qualquer tipo de fogo para limpeza de terrenos ou queima de lixo, além de não descartar bitucas de cigarro em áreas de vegetação ou beiras de estrada.