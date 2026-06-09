10 de junho de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
PREVISÃO DO TEMPO

RMC terá terça seca e com alerta de queimadas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Terça-feira terá tempo firme, baixa umidade do ar e alerta para risco de queimadas na região de Campinas.
Terça-feira terá tempo firme, baixa umidade do ar e alerta para risco de queimadas na região de Campinas.

A terça-feira (9) será marcada por tempo firme e poucas nuvens na RMC (Região Metropolitana de Campinas). As temperaturas ficam amenas, mas com leve elevação em relação aos dias anteriores, variando entre 13°C e 25°C.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A Defesa Civil alerta para a queda acentuada da umidade relativa do ar, que deve atingir valores entre 25% e 30% no período da tarde, nível considerado preocupante para a saúde. A recomendação é aumentar a ingestão de água e bebidas naturais, hidratar a pele e as mucosas e umidificar os ambientes nos horários mais críticos.

Além disso, a ausência de chuva significativa nos últimos 15 dias eleva o risco de queimadas. A orientação é evitar qualquer tipo de fogo para limpeza de terrenos ou queima de lixo, além de não descartar bitucas de cigarro em áreas de vegetação ou beiras de estrada.

Comentários

Comentários