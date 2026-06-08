O cruzamento da Avenida Dr. Moraes Salles com a Rua Coronel Quirino, entre o Centro e o Cambuí, passará a ter fiscalização por videomonitoramento a partir da próxima segunda-feira, 15 de junho. O ponto é considerado crítico pela Emdec e ocupa a 27ª posição no ranking dos 50 locais com maior registro de sinistros em Campinas.
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Entre maio de 2023 e abril de 2026, o cruzamento registrou 24 sinistros de trânsito, sendo 14 sem vítimas e 10 com pessoas feridas. A região tem fluxo intenso por funcionar como ligação para motoristas que vêm do Viaduto São Paulo, conhecido como Laurão, em direção ao Centro; do Cambuí para o Bosque e a Avenida Waldemar Paschoal; e da própria Moraes Salles para a região do Nova Campinas, distrito de Sousas e Shopping Iguatemi.
As câmeras foram instaladas junto aos braços semafóricos, uma no sentido Centro e outra no sentido Sousas. Os equipamentos têm giro de 360 graus e serão operados por agentes da Mobilidade Urbana no Centro de Controle Operacional de Trânsito e Transporte da Emdec. Quando uma infração for identificada pelas imagens, o agente poderá registrar o auto de infração de forma remota.
Durante a fase experimental, a Emdec identificou comportamentos de risco recorrentes no local, principalmente circulação e estacionamento sobre calçadas. Entre as irregularidades observadas estão motociclistas usando o passeio para acessar de forma indevida a área de espera à frente dos carros, além de veículos estacionados em frente a comércios, prejudicando a passagem de pedestres e aumentando o risco no retorno à via. Também foram registrados casos de motoristas que desrespeitam a área exclusiva para motos, embora essa conduta, neste caso, não tenha previsão de multa.
“A Emdec tem concentrado esforços na promoção da segurança viária por meio de ações de fiscalização eletrônica, semaforização e videomonitoramento. Depois de avaliar a viabilidade técnica, implantamos as câmeras de fiscalização e requalificamos a sinalização viária em pontos críticos, com o objetivo de reduzir a ocorrência de sinistros de trânsito. Essa iniciativa vai além do caráter fiscalizatório, integrando uma estratégia mais ampla voltada à segurança viária e à preservação da vida”, afirmou Ayrton Martins, coordenador do Centro de Controle Operacional de Trânsito e Transporte.
Além da fiscalização, as câmeras serão usadas para apoiar o monitoramento do trânsito na região. Segundo a Emdec, os equipamentos já auxiliaram o CCO na identificação de semáforos intermitentes e no acionamento das equipes de manutenção. O sistema também pode ser utilizado para verificar veículos quebrados, falhas na via e ocorrências de trânsito.
Para informar os motoristas sobre o início da fiscalização remota, a Emdec instalou placas nas aproximações do cruzamento com a mensagem “Fiscalização de trânsito por câmeras de monitoramento”.
O cruzamento também recebeu outras mudanças recentes. No início de maio, os semáforos passaram a contar com botoeiras para pedestres, medida que condiciona a fase de travessia ao acionamento do equipamento e busca organizar melhor a circulação de veículos, especialmente nas conversões em direção ao Bosque.
A Emdec também implantou áreas de espera exclusivas para motocicletas durante o tempo semafórico. A sinalização busca separar motos dos demais veículos enquanto aguardam a abertura do sinal, reduzindo disputas por espaço e riscos de colisões.