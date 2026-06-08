O cruzamento da Avenida Dr. Moraes Salles com a Rua Coronel Quirino, entre o Centro e o Cambuí, passará a ter fiscalização por videomonitoramento a partir da próxima segunda-feira, 15 de junho. O ponto é considerado crítico pela Emdec e ocupa a 27ª posição no ranking dos 50 locais com maior registro de sinistros em Campinas.

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Entre maio de 2023 e abril de 2026, o cruzamento registrou 24 sinistros de trânsito, sendo 14 sem vítimas e 10 com pessoas feridas. A região tem fluxo intenso por funcionar como ligação para motoristas que vêm do Viaduto São Paulo, conhecido como Laurão, em direção ao Centro; do Cambuí para o Bosque e a Avenida Waldemar Paschoal; e da própria Moraes Salles para a região do Nova Campinas, distrito de Sousas e Shopping Iguatemi.

As câmeras foram instaladas junto aos braços semafóricos, uma no sentido Centro e outra no sentido Sousas. Os equipamentos têm giro de 360 graus e serão operados por agentes da Mobilidade Urbana no Centro de Controle Operacional de Trânsito e Transporte da Emdec. Quando uma infração for identificada pelas imagens, o agente poderá registrar o auto de infração de forma remota.