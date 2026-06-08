A Corregedoria da Câmara Municipal de Campinas abriu um procedimento para apurar possível quebra de decoro parlamentar por parte do vereador Vini Oliveira (Cidadania). A investigação foi instaurada a partir de uma representação apresentada pelo vereador Bene Lima (PL).

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No documento, Bene afirma ter tomado conhecimento de um vídeo em que Vini Oliveira cita expressamente seu nome e lhe atribui conduta ofensiva, com menção a servidores do gabinete dele. Para o parlamentar do PL, a manifestação de Vini foi “extremamente grave, ofensiva e incompatível com o padrão mínimo de urbanidade, respeito institucional e responsabilidade exigido de um parlamentar.”

O caso será analisado conforme as regras do Código de Ética Parlamentar da Câmara. O corregedor da Casa, vereador Carlinhos Camelô (PSB), deverá notificar Vini Oliveira, que terá 15 dias para apresentar defesa.