A Corregedoria da Câmara Municipal de Campinas abriu um procedimento para apurar possível quebra de decoro parlamentar por parte do vereador Vini Oliveira (Cidadania). A investigação foi instaurada a partir de uma representação apresentada pelo vereador Bene Lima (PL).
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No documento, Bene afirma ter tomado conhecimento de um vídeo em que Vini Oliveira cita expressamente seu nome e lhe atribui conduta ofensiva, com menção a servidores do gabinete dele. Para o parlamentar do PL, a manifestação de Vini foi “extremamente grave, ofensiva e incompatível com o padrão mínimo de urbanidade, respeito institucional e responsabilidade exigido de um parlamentar.”
O caso será analisado conforme as regras do Código de Ética Parlamentar da Câmara. O corregedor da Casa, vereador Carlinhos Camelô (PSB), deverá notificar Vini Oliveira, que terá 15 dias para apresentar defesa.
A apuração na Corregedoria é diferente da Comissão Processante aberta recentemente contra Vini. Enquanto a CP pode levar à cassação do mandato, o procedimento conduzido pela Corregedoria prevê sanções mais restritas, como advertência escrita, suspensão do uso da palavra durante reuniões e suspensão temporária do mandato por até 90 dias, com prejuízo da remuneração.
Com isso, Vini passa a enfrentar mais uma frente de desgaste dentro do Legislativo. Além da investigação ética aberta pela Corregedoria, o vereador também é alvo de uma Comissão Processante relacionada às imagens que o mostram em uma reunião em uma empresa ligada ao transporte público, em Paulínia.
Essa CP foi aberta a partir de pedido da vereadora Mariana Conti (PSOL) e ainda depende da notificação formal do parlamentar para início da contagem dos prazos. Vini está internado desde domingo, segundo a assessoria, e não participou da sessão em que o pedido foi aprovado.
O novo procedimento amplia o cerco político em torno do vereador, que também é investigado pelo Ministério Público e pela Polícia Civil em apuração sobre possíveis vantagens indevidas envolvendo empresários do setor de transporte.