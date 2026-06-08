Hortolândia formalizou a doação de uma área pública para viabilizar a implantação de uma unidade da Fatec, a Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo. O terreno tem 10.187,34 metros quadrados e fica na Avenida Olívio Franceschini.
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A área foi transferida ao Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, órgão responsável pelas Fatecs no Estado. A doação passou pela Câmara Municipal e estabelece prazo de até cinco anos para que a unidade seja implantada. Se isso não ocorrer dentro do período previsto, o terreno retorna ao patrimônio do município.
A expectativa da Prefeitura é ampliar a oferta de ensino superior tecnológico gratuito em Hortolândia, com cursos voltados à qualificação profissional e às demandas do setor produtivo. A definição das formações ainda deve considerar áreas estratégicas para o mercado de trabalho local e regional.
O prefeito Zezé Gomes afirmou que a chegada da Fatec é uma demanda antiga da cidade e relacionou a medida à formação de jovens e ao desenvolvimento econômico. “Garantir a vinda da Fatec para Hortolândia é investir no futuro da nossa cidade e, principalmente, dos nossos jovens. Estamos destinando uma área pública para tornar realidade um sonho antigo da população: ter uma instituição de ensino superior gratuita, de qualidade e voltada à formação profissional. A Fatec vai ampliar oportunidades, preparar nossos estudantes para o mercado de trabalho e fortalecer ainda mais o desenvolvimento econômico e tecnológico de Hortolândia. É uma conquista histórica, assim como foi o Instituto Federal, que deixa um legado para as próximas gerações”, enfatizou.
A Prefeitura já vinha tratando do assunto com o Centro Paula Souza. Em março, o município realizou um encontro com empresas e empreendedores para levantar sugestões de cursos que possam atender às necessidades da economia local. O evento teve a participação do presidente do Centro Paula Souza, Clóvis Dias.
De acordo com o projeto encaminhado ao Legislativo, a implantação da Fatec deve ampliar o acesso à formação superior gratuita, estimular a inovação, fortalecer a qualificação profissional e contribuir para a atração de investimentos para Hortolândia e região.