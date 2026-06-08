Hortolândia formalizou a doação de uma área pública para viabilizar a implantação de uma unidade da Fatec, a Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo. O terreno tem 10.187,34 metros quadrados e fica na Avenida Olívio Franceschini.

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A área foi transferida ao Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, órgão responsável pelas Fatecs no Estado. A doação passou pela Câmara Municipal e estabelece prazo de até cinco anos para que a unidade seja implantada. Se isso não ocorrer dentro do período previsto, o terreno retorna ao patrimônio do município.

A expectativa da Prefeitura é ampliar a oferta de ensino superior tecnológico gratuito em Hortolândia, com cursos voltados à qualificação profissional e às demandas do setor produtivo. A definição das formações ainda deve considerar áreas estratégicas para o mercado de trabalho local e regional.