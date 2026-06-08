A Câmara Municipal de Campinas vota nesta segunda-feira (8) um projeto de lei do Executivo que amplia de um para três anos o prazo de validade da Licença Sanitária emitida pela Vigilância Sanitária do município.

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A proposta, registrada como Projeto de Lei nº 119/2026, também define novas regras para inspeção dos estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária, disciplina a atualização cadastral das licenças e revoga trechos da legislação atualmente em vigor.

Pelo texto, a licença passará a valer por três anos a partir do deferimento do pedido. A decisão sobre a concessão ou negativa da solicitação deverá ser publicada no Diário Oficial do Município. Caso o estabelecimento não faça a renovação dentro do prazo, a licença será cancelada automaticamente, sem impedir a aplicação de outras sanções administrativas.