A Câmara Municipal de Campinas vota nesta segunda-feira (8) um projeto de lei do Executivo que amplia de um para três anos o prazo de validade da Licença Sanitária emitida pela Vigilância Sanitária do município.
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A proposta, registrada como Projeto de Lei nº 119/2026, também define novas regras para inspeção dos estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária, disciplina a atualização cadastral das licenças e revoga trechos da legislação atualmente em vigor.
Pelo texto, a licença passará a valer por três anos a partir do deferimento do pedido. A decisão sobre a concessão ou negativa da solicitação deverá ser publicada no Diário Oficial do Município. Caso o estabelecimento não faça a renovação dentro do prazo, a licença será cancelada automaticamente, sem impedir a aplicação de outras sanções administrativas.
A ampliação do prazo não elimina a fiscalização. O projeto mantém a possibilidade de a Vigilância Sanitária realizar inspeções a qualquer momento, de forma presencial, remota ou por análise documental. As ações deverão seguir o Planejamento Anual das Ações de Vigilância Sanitária, considerando fatores como risco à saúde, complexidade da atividade, histórico do estabelecimento e denúncias recebidas.
A proposta também separa quais mudanças poderão ser feitas por simples atualização cadastral e quais exigirão novo licenciamento. Alterações como razão social, responsável legal e responsável técnico poderão ser atualizadas dentro da licença existente. Já mudança de endereço, ampliação de atividade, aumento do número de leitos, alterações estruturais, fusão ou incorporação exigirão abertura de novo procedimento.
Na justificativa enviada à Câmara, a Prefeitura afirma que a medida faz parte de um processo de modernização e desburocratização do licenciamento sanitário. O Executivo sustenta que a validade de três anos pode reduzir custos administrativos para os estabelecimentos, sem retirar do poder público a possibilidade de fiscalizar conforme o risco sanitário de cada atividade.
A votação está prevista para a Reunião Ordinária desta segunda-feira, a partir das 18h, no Plenário da Câmara Municipal.