09 de junho de 2026
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ACIDENTE

Laje desaba em campo de futebol e deixa oito feridos em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Estrutura cedeu durante jogo de futebol amador no Parque Jambeiro; oito torcedores tiveram ferimentos leves.
Estrutura cedeu durante jogo de futebol amador no Parque Jambeiro; oito torcedores tiveram ferimentos leves.

Oito torcedores ficaram levemente feridos após o desabamento de uma estrutura em um campo de futebol no Parque Jambeiro, em Campinas, neste domingo (7).

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O acidente ocorreu durante uma partida de futebol amador entre equipes dos bairros Monte Cristo e Vida Nova. Segundo informações da Polícia Militar, uma estrutura localizada sobre a arquibancada cedeu durante o jogo.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência. Quatro torcedores foram encaminhados aos prontos-socorros Campo Grande e São José para avaliação médica.

Outras quatro pessoas recusaram atendimento. De acordo com as informações iniciais, todos os feridos tiveram lesões leves.

As circunstâncias do desabamento ainda devem ser apuradas.

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