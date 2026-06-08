Oito torcedores ficaram levemente feridos após o desabamento de uma estrutura em um campo de futebol no Parque Jambeiro, em Campinas, neste domingo (7).

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O acidente ocorreu durante uma partida de futebol amador entre equipes dos bairros Monte Cristo e Vida Nova. Segundo informações da Polícia Militar, uma estrutura localizada sobre a arquibancada cedeu durante o jogo.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência. Quatro torcedores foram encaminhados aos prontos-socorros Campo Grande e São José para avaliação médica.