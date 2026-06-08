O teleatendimento infantil por WhatsApp da Rede Mário Gatti completou um mês com 1.225 atendimentos realizados e 686 casos resolvidos de forma remota, sem necessidade de deslocamento da criança até uma unidade de saúde. O serviço funciona em fase de testes e tem sido usado principalmente para avaliação inicial de sintomas leves.

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Do total de atendimentos, 56% foram concluídos pelo próprio canal digital. Outros 30% resultaram em encaminhamento para Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), enquanto 5% foram direcionados para consulta. As desistências representaram 9% dos registros. O serviço é prestado pela empresa Kangoo Saúde dentro do Sandbox Regulatório, modelo de testes controlados para soluções digitais aplicadas à administração pública.

Os quadros respiratórios predominaram entre as queixas relatadas pelas famílias. Os sintomas mais frequentes foram tosse, com 418 registros, febre, com 280, e espirro ou congestão nasal, com 269. Também houve atendimentos relacionados a sintomas de garganta, dor de cabeça, dificuldade respiratória, diarreia e vômito. Como uma mesma criança pode apresentar mais de um sintoma, o total de manifestações registradas foi maior que o número de atendimentos.