Um coronel da reserva da Polícia Militar de Minas Gerais foi preso em flagrante no domingo (7), em Hortolândia, após uma abordagem da Guarda Municipal. Ele é acusado de desacato, desobediência e dano ao patrimônio público.
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O preso foi identificado como José Eufrasio Barreto. Segundo o boletim de ocorrência, ele estava armado com uma pistola Taurus 9mm, que tinha registro.
A abordagem começou depois que guardas municipais suspeitaram de uma possível situação de violência contra a mulher do coronel. Imagens de monitoramento mostraram uma confusão dentro da caminhonete do casal. De acordo com os agentes, a mulher tentou sair do veículo em movimento e teria sido puxada de volta de forma brusca.
Durante a ação, o coronel teria se recusado a obedecer às ordens dos guardas e questionado a autoridade da equipe. Imagens da câmera corporal de um dos agentes registraram parte da abordagem.
“Me identificar para quem? Você é quem para me identificar?”, disse Barreto em um dos trechos. Em outro momento, ele afirmou: “Vocês são o que na ordem do dia? Vocês são uns chuta pombos de praça, meu”.
Ainda segundo o registro da ocorrência, Barreto tentou deixar o local com a caminhonete, mas foi impedido pelos guardas. Ao ser contido, ele deu um soco no capô de uma viatura da Guarda Municipal, causando dano ao veículo.
A Polícia Militar foi acionada para apoiar a ocorrência, mas o coronel da reserva continuou se recusando a cumprir as ordens, conforme o boletim. Ele foi levado ao Plantão Policial de Sumaré.
No local, o delegado Diego Bini determinou a prisão em flagrante pelos crimes de desacato, desobediência e dano ao patrimônio público.
A reportagem não conseguiu contato com a defesa do suspeito.
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