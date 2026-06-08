Um coronel da reserva da Polícia Militar de Minas Gerais foi preso em flagrante no domingo (7), em Hortolândia, após uma abordagem da Guarda Municipal. Ele é acusado de desacato, desobediência e dano ao patrimônio público.

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O preso foi identificado como José Eufrasio Barreto. Segundo o boletim de ocorrência, ele estava armado com uma pistola Taurus 9mm, que tinha registro.

A abordagem começou depois que guardas municipais suspeitaram de uma possível situação de violência contra a mulher do coronel. Imagens de monitoramento mostraram uma confusão dentro da caminhonete do casal. De acordo com os agentes, a mulher tentou sair do veículo em movimento e teria sido puxada de volta de forma brusca.