Policiais militares prenderam, no domingo (7), um homem suspeito de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, em Mogi Mirim. A ação aconteceu durante patrulhamento pela Avenida Nico Lanzi, em Mogi Guaçu, quando a equipe avistou um carro prata que seguia em direção à Rodovia SP-340.
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Segundo a PM, os agentes já haviam recebido informações de que o veículo poderia ser produto de crime. O proprietário original teria registrado queixas na Polícia Rodoviária Federal por estar recebendo multas de trânsito em cidades diferentes, sem que ele tivesse circulado por elas.
Ao tentar abordar o motorista, a equipe informou que a ordem de parada foi ignorada. O condutor seguiu viagem, entrou em Mogi Mirim e estacionou o carro no pátio de um atacadão. Ao desembarcar, foi abordado, e nada de ilícito foi encontrado com ele.
Evidências
Durante a vistoria no veículo, os policiais identificaram que a placa ostentada não estava cadastrada no número de série da placa. O número do chassi nos vidros também fugia do padrão original da montadora.
Com as suspeitas, a equipe aprofundou a fiscalização e localizou o número da etiqueta do motor. Em consulta, o sistema apontou a placa verdadeira do carro, com queixa de roubo registrada em Belford Roxo, em 2024. A numeração da chamada etiqueta segredo também confirmou o chassi original.
Embora o veículo estivesse na cor prata, a polícia constatou que a pintura era recente e ainda com tinta fresca — o carro originalmente era preto.
Prisão
Equipes do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) foram acionadas e, com o uso de um scanner, confirmaram o número do chassi e a procedência ilícita do automóvel.
O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Mogi Mirim. O condutor permaneceu preso por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. O carro foi apreendido e, após perícia, deverá ser restituído ao legítimo proprietário.