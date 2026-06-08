Policiais militares prenderam, no domingo (7), um homem suspeito de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, em Mogi Mirim. A ação aconteceu durante patrulhamento pela Avenida Nico Lanzi, em Mogi Guaçu, quando a equipe avistou um carro prata que seguia em direção à Rodovia SP-340.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a PM, os agentes já haviam recebido informações de que o veículo poderia ser produto de crime. O proprietário original teria registrado queixas na Polícia Rodoviária Federal por estar recebendo multas de trânsito em cidades diferentes, sem que ele tivesse circulado por elas.

Ao tentar abordar o motorista, a equipe informou que a ordem de parada foi ignorada. O condutor seguiu viagem, entrou em Mogi Mirim e estacionou o carro no pátio de um atacadão. Ao desembarcar, foi abordado, e nada de ilícito foi encontrado com ele.

Evidências