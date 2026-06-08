09 de junho de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Segunda-feira começa fria, mas sol brilha e eleva calor na RMC

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Segunda-feira terá céu claro, tempo estável e umidade próxima dos 40% na região de Campinas.
Segunda-feira terá céu claro, tempo estável e umidade próxima dos 40% na região de Campinas.

Nesta segunda-feira (8), a RMC (Região Metropolitana de Campinas) terá um dia de tempo estável, com céu claro e sem previsão de chuva. Os ventos permanecem fracos ao longo de todo o dia.

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De acordo com a meteorologia, a temperatura deve variar entre 11°C e 24°C, com maior amplitude térmica entre o amanhecer e o fim da tarde. A umidade relativa do ar diminui e fica próxima aos 40%, o que caracteriza um tempo mais seco.

A recomendação para a população é evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes, manter-se hidratada e, se possível, usar umidificadores de ambiente.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

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