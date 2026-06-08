Nesta segunda-feira (8), a RMC (Região Metropolitana de Campinas) terá um dia de tempo estável, com céu claro e sem previsão de chuva. Os ventos permanecem fracos ao longo de todo o dia.

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De acordo com a meteorologia, a temperatura deve variar entre 11°C e 24°C, com maior amplitude térmica entre o amanhecer e o fim da tarde. A umidade relativa do ar diminui e fica próxima aos 40%, o que caracteriza um tempo mais seco.

A recomendação para a população é evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes, manter-se hidratada e, se possível, usar umidificadores de ambiente.